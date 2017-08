[FOTO] KAKO BESPLATNO LJETOVATI U HRVATSKOJ: ‘Sramota je kako se ovi ljudi odnose prema našoj zemlji! Obavljaju nuždu u šumici…’

Čitateljica Net.hr-a poslala nam je fotografije iz Zadra, s lokalne plaže na kojoj je nekad bio kamp Punta Bajlo. Prema njezinim riječima, gosti iz Austrije i Italije i dalje se ponašaju kao da je tamo kamp, pa u Hrvatskoj ljetuju besplatno.

“Nalazimo se u zadarskom nekadašnjem kampu Punta Bajlo, a danas lokalnoj plažici. Prema onome što sam sama vidjela pošto boravim ovdje već tri tjedna i prema komentarima lokalaca nekoliko auta austrijskih i talijanskih tablica stoji ovdje već mjesec dana. Ovi ljudi besplatno ljetuju u Hrvatskoj zbog toga što nisu podigli šator i imaju auto. Ustvari auto je sve što vam treba za ljeto u Hrvatskoj. Pošto postoji znak zabrane za kamp kućice i dizanje šatora komunalni redari ništa ne mogu. Jer mreže između dva drveta nisu zabranjene”, piše čitateljica. O svemu je, kaže obaviještena i policija, ali…

“Policija je obaviještena, međutim ni oni ne mogu ništa jer nema šatora. Stanari prvih kuća do plaže žale se zbog buke i toga što “kamperi” obavljaju nuždu u šumici pod njihovim prozorima koja je danas parking. Da ne kažem da sam i sama danas naletila na plutajući izmet, baš čudno, odmah do naših kampera. Sramota je da se ovako odnose prema našoj zemlji s obzirom na to da u jednoj Austriji ne bi mogli spavati u autu 5 min i dobili bi astronomsku kaznu uz sve to”, zaključuje čitateljica Anja S.