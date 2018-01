JUG HRVATSKE SE GUŠI U SMEĆU: ‘Halo, jesu ovi u Vladi normalni? Važnije im je pumpanje ega, a narod maltretiraju strahom’

‘Čovječe, zdravlje nam je u pitanju, a da se nitko živ ne bavi nama dolje! Halo, ovo je i tvoja zemlja! Pa jesu li ovi u Vladi normalni? Čini mi se da je važnije pumpanje ega nekih kojima je izbjegla medijska pozornost, pa su danas uhvatili svojih pet minuta i u nedostatku trenutnih kvaliteta narod maltretiraju strahom između ostalog i vlastitim nadimcima – po oružju! Rat je kod nas na jugu, godinama! I jesu li se zabrinuli oni ili trenutni ministri? Brine li se premijer? Je li predsjednica mahnula čistačima smeća s juga Hrvatske?’

Portal Morski.hr piše kako se Dubrovnik i Korčula već dugo nose s problemom velike količine smeća i otpada, a ističu kako nikoga od političara nije briga za taj problem pa pažnju sele na Savudrijsku valu. Nakon što je dio medija prenio Dubrovnik okupiran otpadom, sada je takva situacija i na Korčuli. Za stanovnike tog otoka to nije novost, ali tvrde da za medije jest.

‘Full of life? Mislite full of shit?’

Otočani kažu da neželjeno smeće nošeno višednevnim jugom do Dubrovnika nije novost, kao ni to da to smeće zatim jedu ribe kojima se hranimo, a osvrću se i na turistički slogan Hrvatske turističke zajednice ‘Croatia – full of life’, te smatraju da bi on trebao glasiti ‘Croatia – Full of garbage’.

‘Full of life? Mislite ‘full of shit’, kaže jedan Korčulanin koji oko svoje brodice stalno čisti tuđe smeće. Žali se kako za to nikoga nije briga, a u pitanju je zdravlje ljudi, piše Morski.hr.



‘Čovječe, zdravlje nam je u pitanju, a da se nitko živ ne bavi nama dolje! Halo, ovo je i tvoja zemlja! Pa jesu li ovi u Vladi normalni? Čini mi se da je važnije pumpanje ega nekih kojima je izbjegla medijska pozornost, pa su danas uhvatili svojih pet minuta i u nedostatku trenutnih kvaliteta narod maltretiraju strahom između ostalog i vlastitim nadimcima – po oružju! Rat je kod nas na jugu, godinama! I jesu li se zabrinuli oni ili trenutni ministri? Brine li se premijer? Je li predsjednica mahnula čistačima smeća s juga Hrvatske?’, napisao je jedan Dubrovčanin.

Na ovaj se problem žale i u Cavtatu, Konavlima, Šipanu, Lopudu, Mljetu, Pelješcu, Visu i Dugom otoku. Zbog toga je Greenpeace pokrenuo peticiju naziva ‘Spasimo Mediteran od najezde plastike’.

Peticija da se ministar Ćorić bori prtoiv onečišćenja plastikom

‘Procjenjuje se da do 12 milijuna tona plastike godišnje ulazi u naša mora diljem svijeta te da oko 80% onečišćenja svjetskih mora otpada na plastiku. Mora i oceani guše se i ne mogu više izdržati! Vlade to mogu zaustaviti! Ministri upravo izmjenjuju propise EU u vezi s otpadom: zatraži od ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića da se bori protiv onečišćenja plastikom. Učini to za spas kornjača, kitova, morskih ptica. Pozivamo ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića da se uključi u borbu protiv onečišćenja plastikom; to znači i poduzimanje hitnih mjera za sprečavanje nastanka otpada plastike za jednokratnu upotrebu. Ne preostaje nam puno vremena, trenutak za promjenu je već sada’, stoji na stranici Greenpeacea na kojoj je moguće potpisati peticiju.

Od ministra Ćorića traži se da se zauzme da promjene zakona o otpadu EU omoguće zemljama članicama da i same ograničavaju i smanjuju glavne izvore plastičnog otpada i smeća te da poduzme hitne mjere u svrhu smanjenja količine plastike za jednokratnu upotrebu i potakne promjenu navika i ponašanja te inovacije.