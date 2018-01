JOŠ MALO UŽIVAJTE U PROLJEĆU USRED ZIME: Već sutra slijedi promjena s obilnom kišom, a za vikend će biti i snijega

Nakon jučerašnjeg dana koji je po temperaturama i suncu više sličio proljeću nego na kraj siječnja, čini se da zimi ipak nije kraj pa meteorolozi već za vikend najavljuju promjenu vremena.

I danas će vrijeme biti slično jučerašnjem. U većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje magla.

Visoke dnevne temperature u većini Hrvatske

Duljih sunčanih razdoblja bit će tijekom prijepodneva u središnjim predjelima, dok će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano. Mjestimična slaba kiša moguća je na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima, a prema noći i u Dalmaciji. Vjetar u početku većinom slab. Poslijepodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak, na istoku zemlje i jugoistočnjak, a na Jadranu jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 14 °C, u gorju i malo niža.





Sutra će južina također biti u punoj snazi pa će dnevne temperature biti još više od današnjih, no onda već slijedi promjena s kišom. DHMZ javlja da će sutra biti vjetrovito i iznadprosječno toplo. Na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu. U ostalim predjelima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Prema večeri u središnjim predjelima jače naoblačenje, mjestimice s kišom. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako i vrlo jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na Jadranu od 7 do 10. Najviša dnevna između 10 i 15 °C.

Sutra promjena s kišom

Nakon promjene koja će početi sutra potkraj dana i u noći, kada bi mogla početi kiša, u većini zemlje nastavit će se s nižim temperaturama nego ovih dana, a za vikend bi moglo biti i snijega.

Prognoza za Zagreb javlja da će kišno biti i u petak, a u subotu bi jutarnje temperature mogle ići u minus, pa je najavljen i snijeg. Hladno će se nastaviti u nedjelju, kao i idućeg tjedna, no za te dane nije najavljen novi snijeg.

Slično se očekuje i u sjevernijem dijelu zemlje, pa je tako za Varaždin i Krapinu snijeg najavljen već za petak, a nastavit će se i u subotu. Temperature će u subotu biti u minusu, a još niže će biti od nedjelje, što će se nastaviti i početkom idućeg tjedna.

U Istri ne bi trebalo biti snijega, a temperature će ostati u plusu. Prema prognozi za Pulu, kišno razdoblje počinje već danas, a nastavit će se sve do subote. U nedjelju se više ne očekuje kiša, a sunčan bi trebao biti i početak idućeg tjedna.

U Rijeci bi u subotu također trebalo biti snijega, no već u nedjelju se očekuju sunčana razdoblja koja će se nastaviti i idućeg tjedna, no uz niže temperature nego do sada, pa se tako u utorak očekuje nula.

Snijeg će ovog vikenda padati i u Lici i Gorskom kotaru. Do tada se očekuje kiša, a od nedjelje ipak razvedravanje. Nedjelja će najhladnija biti u Gospiću, kada se očekuje minus 10 stupnjeva.

U Dalmaciji ipak neće biti snijega, no kiša bi i u Splitu trebala početi sutra. Temperature će tijekom vikenda nešto pasti, no i dalje će biti više nego u ostalim dijelovima zemlje.

Na istoku Hrvatske sutra i prekosutra dnevne će temperature biti iznadprosječno visoke, no drastično će pasti u subotu, kada se u Osijeku očekuju temperature od nula do 4 stupnja Celzijeva, a past će i snijeg. U nedjelju i početkom tjedna nastavit će se oblačno i hladno s temperaturama u minusu, dok se u utorak očekuje razvedravanje, no i dalje će biti hladno.