JOŠ MALO STRPLJENJA: Dosta vam je radova na zagrebačkim cestama? Ovo su točni datumi do kad bi svi trebali biti gotovi

Zagrepčanima je u srpnju i kolovozu probleme stvorio obustavljeni i izmijenjeni tramvajski promet kao i sezona ljetnih radova na zagrebačkim cestama pa je u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima, unatoč pozivima na korištenje zaobilaznih puteva, često dolazilo do zastoja u prometu, ali bi do kraja kolovoza većina radova trebala biti završena.

Grad Zagreb je unaprijed obavijestio o promjenama u javnom gradskom prijevozu i sezoni ljetnih radova na zagrebačkim cestama te su građane zamolili za razumijevanje i pozivali na strpljenje zbog mogućih poteškoća u prometu, ali i korištenje zaobilaznih puteva kako ne bi došlo do kolapsa u prometu.

Unatoč svemu velik broj radova Zagrepčanima je, pogotovo onima koji su tijekom ljeta ostali u gradu, zadavao glavobolje, ali bi se do kraja mjeseca ipak sve trebalo vratiti u normalu.

Križanje Savska , Jukićeva, Vodnikova otvara se 28. kolovoza

Tako bi radovi na križanju Savska cesta, Jukićeva, Vodnikova nakon puna dva mjeseca trebali završiti 28. kolovoza. Za to je vrijeme Savskom i Frankopanskom od Vodnikove do Ilice te Mihanovićevom i Vodnikovom od Glavnog kolodvora do Savske obustavljen tramvajski promet, a linije voze izmijenjenom trasom.



Radovi na sanaciji kolnika u dužini od 1300 metara, od Dunjevca do Bijenika na Svetom Duhu trajat će do 14. kolovoza. Trajanje radova na Prilazu Gjure Deželića, od Krajiške do Kačićeve predviđeno je do 8. kolovoza.

Zbog izvođenja radova zamjene prijelaznih naprava, južnim odnosno sjevernim kolnikom nadvožnjaka Slavonska avenija iznad Avenije Marina Držića, promet će prema dinamici izvođenja radova biti zatvoren do sredine kolovoza.

Zbog izvođenja radova polaganja vrelovoda, Jarnovićeva ulica na dijelu od Ulice D. Pejačević do Lhotkine ulice do sredine kolovoza bit će zatvorena za promet.

Zbog radova djelomično su zatvorene Primorska ulica od Ilice do Klaićeve, Strma cesta od 10. do 30. kolovoza, Ulica Prigornica od 7. do 14. kolovoza, Dugoselska, Bedema ljubavi obnavlja se tijekom cijelog kolovoza, Zagrebačka ulica u Sesvetama od kraja srpnja do kraja kolovoza. Mjesec dana, do kraja kolovoza, trajat će radovi i na Grančarskoj cesti, a počeli su radovi na Ulici Jankomir.

Rekonstruirana tramvajska pruga od Mihaljevca do Dolja

U promet je puštena i u potpunosti rekonstruirana tramvajska pruga od Mihaljevca do Dolja, a neke su prometnice završene poput Kranjčevićeve. Na križanju Jurišićeve i Palmotićeve u samome centru grada obnovljen je dio kolnika. U promet je pušten sanirani sjeverni kolnik Slavonske avenije od III. Resnika do Ulice Siniše Glavaševića, a obnovljen je dio Ulice kneza Branimira.

U ljetno vrijeme ponekad je istodobno zatvoreno i po pet važnijih prometnica. Ove godine su to bile primjerice Držićeva, Branimirova, Heinzelova, Vlaška i Bukovačka, kada je na snazi i desetak privremenih regulacija prometa.