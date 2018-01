JOŠ JEDAN SPOR: Slovenija je nuklearni otpad iz Krškog htjela odlagati u podzemne vode iz kojih se napaja Zagreb – gdje će na kraju završiti?

Zbrinjavanju otpada iz Nuklearne elektrane Krško velik je problem u odnosima Hrvatske i Slovenije.

Dosad se sav nisko i srednje radioaktivni otpad iz Krškog, a riječ je godišnjoj količini od oko 30 kubičnih metara, skladištio u privremenom odlagalištu u krugu same nuklearke. Kako je kapacitet tog odlagališta već popunjen, otpad se već neko vrijeme šalje na spaljivanje u Francusku i Švedsku i vraća se kao pepeo, jednako radioaktivan, ali manjeg volumena, za koji treba pronaći novo odlagalište. Problem je to koji Hrvatska treba riješiti do 2023. kada će biti prisiljena zbrinjavati svoju polovicu.

Slovenci su prije nekoliko godina predložili izgradnju zajedničkog odlagališta u Vrbini nedaleko nuklearke, no Hrvatska je to prije nešto više od mjesec dana odbila, jer bi to bilo u neposrednoj blizini Save.

A O RAFINERIJI U BRODU NI RIJEČI… BiH oštro prosvjeduje zbog odlagališta za radioaktvini otpad na Trgovskoj gori



Zagreb odbio odlagalište uz Savu

“Odlagalište je doslovce ukopano u podzemne vode iz kojih se Zagreb napaja pitkom vodom i nalazi se u poplavnom području. Takvo odlagalište ne postoji nigdje u svijetu, a mi se zauzimamo za provjerena rješenja s pozitivnim iskustvima jer mislimo da na ovom području ne bismo trebali eksperimentirati”, objašnjava ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Saša Medaković te dodaje kako je i cijena od 600 milijuna eura neprihvatljiva. K tome ističe kako je čašu prelila i slovenska odbijenica da odlagalište u Vrbini primi i drugi nisko i srednje radioaktivni otpad koji nastaje u Hrvatskoj, za razliku od istog takvog otpada koji nastaje u Sloveniji, piše Deutsche Welle.

Rješenje Trgovska gora?

Dvije strane još će se do svibnja pokušati dogovoriti, no izgledi da to poluči uspjeh su vrlo mali, smatra Medaković navodeći kako je Hrvatska već neko vrijeme okrenuta projektu u kojem bi izgradila vlastito odlagalište. Rješenje se, pak, traži na Trgovskoj gori čemu se itekako protive Bosanci, koji su u slučaju pokretanja gradnje već najavljivali i tužbe.

Toni Vidan iz Zelene akcije smatra da je svako rješenje manje loše od šokantnog slovenskog prijedloga – gradnje odlagališta u blizini Save. “Kada je riječ o potencijalnim lokacijama takvog skladišta u Hrvatskoj, Zelena akcija smatra da se lokalnoj zajednici ne smije nametati takvo odlagalište u slučaju da ga ona u redovitoj demokratskoj proceduri odbije”, naglašava Vidan dodajući kako bi se o gradnji na Trgovskoj gori trebala provesti rasprava u BiH te dobiti suglasnost susjeda za gradnju što s obzirom na dosadašnje reakcije nije izgledno.