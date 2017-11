JOŠ 100.000 OBITELJI DOBIVAT ĆE DJEČJI DOPLATAK: Primat će ga svaka druga obitelj s djecom, ukidaju se porezne olakšice

Čak 100.000 obitelji više nego do sada primat će dječji doplatak. Najavila je to ministrica obitelji Nada Murganić, koja je rekla da će se povećati dohodovni cenzus za dobivanje dječjeg doplatka.

Precizan će izračun danas biti predstavljen Vladinu Vijeću za demografsku revitalizaciju s premijerom Plenkovićem na čelu.

OD 2018. SVA ĆE DJECA DOBIVATI DOPLATAK: Preliminarni izračuni otkrivaju o kolikim se kunskim iznosima radi

Svaka druga obitelj s djecom primala bi dječji doplatak

Danas dječji doplatak primaju djeca s prihodima manjim od 1663 kune po članu obitelji. Radi se o iznosima od 300 kuna za dijete iz obitelji s prihodima manjim od 543 kune po članu, 250 kuna za one čija obitelj po članu ima prihod od 543 do 1120 kuna te 300 kuna po djetetu za obitelji s prihodom od 1120 do 1663 kune. Tu je i mogućnost pronatalitetnog dodatka od 500 kuna za treće i četvrto dijete, ako obitelj ostvaruje uvjete za dječji doplatak.



Ove je godine u listopadu bilo 151.416 obitelji koje su primale dječji dohodak, a ako dođe do povećanja koje je najavila ministrica Murganić, u Hrvatskoj bi bilo 250.000 obitelji koje primaju dječji doplatak.

Radilo bi se o svakoj drugoj obitelji s djecom, s obzirom na to da je u 2016. godini u Hrvatskoj živjelo oko 500.000 kućanstava s djecom, piše Jutarnji list.

Murganić kaže da će podizanjem cenzusa za dječji doplatak obitelji imati mogućnost da za treće i četvrto dijete dobiju pronatalitetni dodatak, a to bi mogao biti početak uvođenja univerzalne dječje naknade najavljene početkom godine.

VLADA KREĆE U PRONATALITETNI BOJ: Hoće li pomoći veće porodiljne naknade i jedinstveni dječji doplatak?

Ukidanje poreznih olakšica

Državni tajnik za demografiju Marin Strmota tada je najavio da Vlada planira najkasnije do 2019. godine ukinuti porezne olakšice roditelja koji su zaposleni, te redefinirati dječji doplatak. Na taj bi način sva djeca, neovisno o cenzusima, dobivala isti iznos od države, za razliku od sada, kada država više sufinancira djecu roditelja visokih primanja, nego onu djecu čiji roditelji imaju niske plaće.

Primjerice, ako roditelji imaju plaću u iznosu od 3000 kuna, porezna olakšica im ne povećava prihode u odnosu na roditelje koji nemaju djecu, dok oni roditelji s 8000 kuna ne moraju plaćati porez. Zbog takve je situacije najavljeno ukidanje ovakvih olakšica, a novac u iznosu od 3,35 milijardi kuna podijelit će se jednako na svu djecu, kako bi roditelji s nižim plaćama primali znatno veću pomoć.

DRUGAČIJE OLAKŠICE NA DJECU: Što donose nove mjere porezne reforme koju pripremaju vladajući?

Ukinute su olakšice na partnerove roditelje, bake, djedove, očuhe i maćehe, a ta će odredba stupiti na snagu 1. siječnja 2018. godine, dok u poreznoj reformi olakšice na djecu još nisu ukinute.

Ukidanjem navedenih olakšica iduće bi godine u državnom proračunu moglo biti 200 milijuna kuna više nego ove godine, piše Jutarnji.