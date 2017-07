SPISKALI TISUĆE DOLARA KAKO BI DOŠLI NA ULTRU, ALI NA MEGAPARTY IPAK NE MOGU: ‘Ne puštaju nas u Hrvatsku…’

Trojici prijatelja iz Jordana koji su platili mnogo novca kako bi stigli na Ultru Europe naše je Ministarstvo vanjskih poslova odbilo izdati vizu.

Trojica prijatelja iz Jordana kupila su ulaznice za Ultru Europe, rezervirala smještaj u festivalskom kampu te avionsku kartu za Split, međutim ipak neće moći na festival. Hamzeh Haykal, Motaz Jabari i Saleh Ali nisu se sami predomislili već im je problem stvorilo naše Ministarstvo vanjskih poslova koje im je odbilo zahtjev za vizu.

Hamzeh Haykal, 25-godišnjak iz glavnog grada Ammana, očito se pomirio sa sudbinom pa sada sve što si je osigurao za putovanje prodaje putem društvenih mreža.

“Kupili smo najbolje dostupne ulaznice za tribine na vrijeme, još 13. rujna prošle godine, rezervirali montažnu kućicu s jacuzzijem na plaži u službenom festivalskom kampu i shuttle prijevoz do stadiona za sve dane trajanja festivala. Ukupno nas je to izašlo 2400 dolara, dakle 800 dolara po osobi. Avionska karta do Splita plaćena je po 770 dolara, a s obzirom na to da u Jordanu ne postoji konzularno predstavništvo Hrvatske, morali su svoje putovnice slati u najbliže veleposlanstvo koje je u Kairu. Samo osigurana poštarina za Egipat došla nas je 180 dolara i još 100 propisanih dolara za apliciranje. Dakle gotovo 2000 dolara po osobi, koje će otići u vjetar ako netko ne odluči kupiti naš paket”, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju 25-godišnjak koji je sretan što rezervacije za tjedni odmor na Bolu i Braču još mogu otkazati.



Haykal tvrdi kako im je na odbijenici pisalo da “svrha dolaska i uvjeti planiranog boravka u Hrvatskoj nisu dostavljeni”. “Vašim vlastima priložili smo do posljednjeg dokumenta koji su tražili, povratne avionske karte, potvrde o rezervaciji smještaja, ulaznice, potvrdu o zaposlenju, kao i onu iz banke o dobrom statusu računa”, pojašnjava mladić koji radi kao osobni trener u jednoj od vodećih teretana u Ammanu, dok njegov prijatelj radi u Hiltonu.

“Očito smatraju da želimo doći u vašu zemlju i nikada se ne vratiti, što apsolutno nije naša namjera. U Jordanu smo više nego zadovoljni svojim životom, tu su mi roditelji, djevojka s kojom ću uskoro stupiti u brak, čak i moj pas. Razumijemo da je naša zemlja u problematičnoj zoni, no naš slučaj je čist i smatramo da smo dostavili i više nego dovoljno podataka koji su traženi prilikom apliciranja za hrvatsku vizu i da nije korektno što smo odbijeni”, prokomentirao je Haykal.