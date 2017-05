JOKIĆ O IMENOVANJU VODITELJICE KURIKULARNE REFORME: ‘Sve je netransparentno, radi se o mračnim procesima’

Bivši voditelj Kurikularne reforme Boris Jokić čestitao je Jasminki Buljan Culej na izboru za novu voditeljicu Cjelovite kurikularne reforme, ali je naglasio da proces njezinog izbora nije bio demokratski.

“Poštujem taj izbori i čestitam kandidatkinji, no ono što je važnije u cijelom ovom procesu jest to da javnost nije upoznata s tim što će se raditi niti s planom aktivnosti. Smatram lošim i to da javnosti nije predstavljen niti životopis niti kvalifikacije osobe koja će voditi reformu. Proces bi trebao biti demokratski, ali on to nije”, kazao ej Jokić gostujući na N1 televiziji.

“Radi se o najcrnjoj balkanskoj krčmi”

Jokić kaže da ga, ne kao jednog od kandidata na natječaju nego i kao roditelja birine što nije poznat niti akcijski plan Stručnog povjerenstva.



“Svatko bi trebao biti upoznat s onim što se događa u odgoju i obrazovanju. Cijeli taj postupak, nije važno radi li se o meni, važno je da se radi o najcrnjoj balkanskoj krčmi, sve je netransparentno, radi se o mračnim procesima, koji nisu dobri. Žrtve svega toga su vjerojatno i izabrana kandidatkinja, a problem je u ministarstvu, koje nije dobro provelo proces”, smatra Jokić.

Po njegovom mišljenju, Cjelovita kurikularna reforma je zaustavljena već odavno, a javnost nije dobila ni priliku upoznati se s njome.

“Od 2013. godine, kad smo počeli raditi na tome, reforma je usvojena u Saboru. Ta reforma nije samo promjena onoga što se uči, nego i kako se uči i poučava u školama, kako se vrednuje i s čime se uči. Radi se o dugoročnoj promjeni, međutim, sve to je bačeno u balkansku kaljužu, opterećeno lažima. Kad pogledate što je u javnoj sferi komunicirano, javnost ne zna što je kurikularna reforma, a to je bolja, ljepša projekcija društva, ali je ona zaustavljena”, kazao je istaknuvši da je “politika bila ta koja je sve zaustavila”.

“Škola ne priprema djecu za rad niti za cjeloživotno obrazovanje”

Jokić kaže da mu je drago što je Europska komisija pozitivno ocijenila reformu obrazovanja onako kako ju je on zamislio, ali da mu to sada ne znači puno.

“Mi smo željeli da ta promjena uspije na radost sve djece i svih koji rade u školama i na fakultetima. Ja trenutno radim istraživanje u Zagrebu, vodim i ispitujem djecu, u sedmom razredu djeca uče nevjerojatnu količinu činjenica, a ne znaju što je optimizam, ne znaju osnovni leksik i osnovne promjene. Žele povratak domaćinstva, kao predmeta, žele naučiti nešto praktično. Ta naša škola zbilja nije funkcionalna, ne priprema mlade ljude niti za rad niti za cjeloživotno obrazovanje”, kazao je Jokić.

On ne smatra da bi nečiji konzervativno svjetonazor trebao biti prepreka za vođenje reforme, već da je važnije što ta osoba predlaže.

“Ali, ako nemate kriterije po kojima je izabrana, onda ne možete znati. Naša je reforma bila srednjestrujaška, zadovoljavala je i potencijale djece i ljude različitih svjetonazora. Nije bila preliberalna. Ali bilo bi loše ako bismo imali jako konzervativan pristup”, dodao je.

“Politika je na najnižim razinama i šteti obrazovnom sustavu”

Na pitanje slaže li se s ministrom obrazovanja Pavom Barišićem koji kaže da je izbor voditeljice Cjelovite kurikularne reforme bio najtransparentniji proces ikada, Jokić je odgovorio konstatacijom da se “politika igra sudbinama i pameću ljudi”.

“Ako ti članovi koji služe kao stručna podloga za donošenje nekih odluka, kažu da nisu imali materijale prije sjednice, kako onda? Gdje je obzir? To su zbilja neljudska ponašanja. Ako je proces takav da imate neke stručnjake, onda im treba dati sve preporuke što napraviti. Politika u Hrvatskoj na najnižim je razinama i to šteti i sustavu odgoja i obrazovanja”, ustvrdio je.

Jokić nije pak želio komentirati činjenicu da nova voditeljica uopće nije odgovarala na pitanja prije nego što je izabrana.

“To je vrlo nezgodna uloga, ne bih osuđivao govori li netko ili ne, ali mislim da smo svi žrtve takvih političkih procesa koji su netransparentni i nedemokratski”, rekao je i dodao kako ne vjeruje da će Cjelovita kurikularna reforma biti nastavljena.

“Ona će ostati najljepša obrazovna olupina i teško je vjerovati da se taj proces može nastaviti. Mislim da će se ovaj natječaj poništiti na kraju jer ima brojnih nelogičnosti i nekorektnosti.”

