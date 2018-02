JEZIVO ZLOSTAVLJANJE U KNINSKOJ ŠKOLI: ‘Moja kći je uključila snimanje i sakrila mobitel. Jasno se čuje kako se dogovaraju da joj slome nogu’

Zlostavljanje traje od trećeg razreda, no od prošle godine je postalo zastrašujuće. Ovaj je Kninjanin svoje dijete prebacio u drugu školu iz straha za njezinu sigurnost.

Mato Jelić, sudac Općinskog suda u Šibeniku sa stalnom službom u Kninu, izašao je u javnost s pričom o vršnjačkom zlostavljanju koje je u kninskoj Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti trpjela njegova maloljetna kći. Jelić tvrdi kako su njegovu kćer, inače vrsnu sportašicu i članicu hrvatske kadetske reprezentacije jednog borilačkog sporta, maltretirale dvije vršnjakinje do te mjere da ju je po hitnom postupku ispisao iz te škole.

‘Njezini su problemi počeli već u trećem razredu, s prvim osvojenim medaljama na koje su bile ljubomorne dvije učenice koje se bez značajnih rezultata bave istim sportom. One su izlagale ruglu njezine sportske uspjehe, prekinule s njom komunikaciju i nagovorile drugu djecu iz razreda da učine isto’, kaže Jelić za Šibenik.in.

Potpuno su je izolirali

Djevojčica je dugo trpjela, a njezin otac nije poduzimao konkretne mjere sve do prošle godine kad se djevojčica plasirala na Europsko prvenstvo nakon čega je krenuo novi val nasilja.

‘Od tada je ne prestaju maltretirati preko društvenih mreža, nijedno dijete u razredu s njom ne razgovara, ne zato što ne žele, već zbog toga što su cijelom razredu te dvije učenice jasno dale do znanja da će svatko tko bude s njom razgovarao završiti na njihovoj ‘crnoj listi’ i da će mu tada biti isto kao i mojoj kćeri. Ona zbog odlaska na natjecanja izvan Hrvatske nekad izbiva iz škole i po nekoliko dana, a nitko joj ne smije po povratku javiti što su u međuvremenu učili niti što su bile školske zadaće. Izbacile su je iz svih grupa za dopisivanje preko kojih sva djeca iz razreda komuniciraju te su u tim grupama nastavile s različitim gnjusnim i primitivnim uvredama na njezin račun’, kaže ogorčeni otac.

On je došao u posjed nekih poruka, i pokazao ih školskoj pedagoginji koja je s autoricama poruka obavila jedan razgovor, no drugi, iako zakazan, nikad se nije dogodio.

Dogovarale se da joj slome nogu

U školi ne žele komentirati slučaj. Ravnatelj Ivan Uzun samo je poručio kako nije bilo propusta u radu škole, ali da će ipak ‘nadležne službe sve utvrditi’.

A priča o zlostavljanju postaje još jezivija.

‘U prosincu je moja kći, koja je ranije na tjelesnom dobila od te dvije učenice teže udarce po nogama, uključila snimanje na mobitelu i sakrila ga u ormarić svlačionice sportske dvorane. Na snimci se jasno čuje kako se njih dvije dogovaraju da joj na satu tjelesnog odgoja slome nogu! Odmah sam otišao psihologu koji ih je pozvao na razgovor. One su priznale da su pretjerale, a on je zapisnik predočio ravnatelju. Priopćeno mi je kasnije da će njima dvjema biti izrečene pedagoške mjere i da će se obavijestiti Centar za socijalnu skrb u Kninu, a ravnatelj me je zamolio da ne podnosim prijavu policiji jer je bio uvjeren da će on sa svojim stručnim suradnicima i nadležnim Centrom za socijalnu skrb uspjeti riješiti problem mog djeteta’, kaže Jelić.

Sama je tražila premještaj

Nikakve pedagoške mjere, navodno, nisu izrečene djevojkama koje su dogovarale odmazdu te su one nastavile s načinom odnošenja prema Jelićevoj kćeri. Stoga je on slučaj prijavio šibenskoj policiji u kojoj kažu kako je postupanje u tijeku.

‘Na međunarodnom turniru moja kći osvojila je zlatnu medalju i pobijedila jednu od djevojčica koje je maltretiraju, a kasnije su joj one predložile ‘revanš’ u školi, pravi fizički obračun. Tada je mojoj kćeri bilo svega dosta, izdržala je sve njihove provokacije, ali je došla kući žaleći se na glavobolju i bolove u trbuhu praćene mučninom. Odmah mi je rekla da više ne želi ići u Osnovnu školu Domovinske zahvalnosti jer se više ne može nositi sa svakodnevnim maltretiranjem od kojeg je nitko u školi ne želi zaštititi. Također, nije htjela ni da snimke nekakvog njihovog ‘obračuna’ kruže po internetu’, dodaje Jelić za Šibenik.in.

S obzirom na to da smatra kako je u školi došlo do propusta, potkraj siječnja uputio je zahtjev za provođenje inspekcije u školi zajedno s kronologijom svih zbivanja. Usto, traži razrješenje ravnatelja i izvanredne otkaze članovima stručnom tima škole.

Kaže i kako slučaj njegove kćeri nije jedini slučaj vršnjačkog zlostavljanja u Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti. ‘Nasilničko ponašanje u kninskoj osnovnoj školi je učestalo, a odgovorne osobe u svim tim slučajevima ponašaju se pasivno. Znam za barem desetak slučajeva vršnjačkog nasilja i nadam se da će moje istupanje u javnost ohrabriti djecu koja ga trpe i njihove roditelje da se ohrabre i prijave ga’, zaključuje Jelić.