JESU LI POŽARI PODMETNUTI? Vatrogasni zapovjednik objasnio kako je moguće da u nekoliko sati plane čak 20 požara

Ogroman požar koji je jučer zahvatio Dalmaciju stavljen je pod kontrolu rano jutros, ali vatrogasci još dežuraju na brojnim mjestima. Najteže je za vatrogasce bilo boriti se na području između Splita i Omiša gdje se vatrena buktinja protegnula na više od 18 kilometara. Mnogi se stoga pitaju što je dovelo do požara ovako katastrofalnih razmjera.

Jučer se na Facebooku pojavila teorija da je požar sigurno podmetnut, odnosno da su za njega odgovorni piromani.

Status koji se brzinom munje počeo širiti društvenim mrežama i u kojem se upozorava na navodne piromane, uskoro se, međutim, pokazao lažnim.

“Dragi članovi stranice. Ja vam se ispričavam na objavi vezanoj uz mercedes i škodu koji su navodno viđeni kako pokušavaju ili su izazvali požare. Potresen cjelodnevnim iscrpnim vjestima o novim požarima,ljut itd. Vidio sam podjele tih objava kopirao i zaljepio na zid. Brzopleto i naivno i eto sad me neki tuže policiji neki ovo neki ono, a cilj mi je bio samo pomoći al eto nema veze spreman sam i snositi posljedice… Mogu vam samo obećati da se neće ponoviti slične stvari…. Još jednom oprostite’, objavio je kasnije administrator stranice Vatrogasci – Oni su naši heroji.



Ipak, brojni građani su i dalje uvjereni kako su požari podmetnuti zbog same činjenice da je vatra u razmaku od nekoliko sati planula na dvadesetak mjesta, piše Slobodna Dalmacija. No, iz vatrogasnih službi pozivaju na oprez s ovakvim konstatacijama te naglašavaju kako se jedino očevidom može utvrditi kako je požar nastao.

Naime, iako više izvorišta požara u kratkom roku doista budi sumnju u ljudski faktor, postoji i čitav niz prirodnih fenomena koji su mogli prouzrokovati ovako kataklizmičan požar, a jedno od njih ponudio je i vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina koji je, kako je rekao, na svoje oči vidio kako vatra doslovce može prekočiti s jednog mjesta na drugo, piše spomenuti list.

“Vatra je bila toliko jaka da smo u nekoliko navrata vidjeli kako gori dim. U takvim okolnostima požar se doslovce prenosi zrakom, nošen jakim vjetrom u par sekundi može izazvati plamen na sasvim drugom mjestu. Jasno da se ljudima tada čini da je požar podmetnut, ali to ne mora biti tako. Naravno, to je samo jedno od mogućih objašnjenja, konačan sud o uzrocima požara donijet će policijski očevid i to je jedino relevantno”, rekao je Glavina.

I dok mještani s opožarenog područja ukazuju na mogućnost da su požari podmetnuti, u splitskoj policiji ističu kako se još uvijek ne može govoriti o uzrocima.

“Tek kada požar bude ugašen, na mjestu događaja može biti obavljen očevid koji bi trebao pokazati koji je uzrok tog požara. Do tada ne možemo govoriti o njegovom nastanku. Policija radi po dojavama građana, a jesu li one točne pokazat će se uskoro”, kratko je na upit Hine odgovorila Ana Čepić iz splitske policije.

