JESMO LI ZAISTA OSJETILI PAD CIJENA HRANE, PIĆA I GORIVA? Nakon pune tri godine u Hrvatskoj zaustavljen trend deflacije

U ožujku ove godine u Hrvatskoj je zaustavljen trend pada cijena koji je trajao pune tri godine. Iako su cijene hrane, pića i goriva doista bile nešto manje, građani deflaciju u globalu uopće nisu osjetili.

Nešto više cijene spomenutih proizvoda primjetne su od ožujka, no od svibnja 2014. u Hrvatskoj je na snazi bila deflacija. Zašto je većina građana nije osjetila, pitanje je koje ima više odgovora.

Pod deflacijom razumijevamo pad opće razine cijena uslijed čega raste vrijednost novca. Građanima u Hrvatskoj vjerojatno je u praksi poznatiji pojam inflacije koja se događa kada cijene generalno rastu, zbog čega deflacija zvuči kao odlična stvar za svačiji budžet, piše Tportal, dodajući kako je deflacija zapravo vrlo opasna za gospodarstvo i građane jer kad počnu padati cijene, s njima gotovo uvijek padaju plaće pa se svi suzdržavaju od potrošnje očekujući da će cijene još pasti.

Prosječne stope deflacije u protekle tri godine u Hrvatskoj iznosile su 1,1, 0,6 i 0,5 posto, a to su toliko mali iznosi da građani deflaciju nisu mogli zaista osjetiti. S obzirom da se ona računa kao prosjek cijena više kategorija proizvoda, poput nafte, hrane, pića, usluga ili prijevoza, a da su kod nas cijene prijevoza rasle zbog poskupljenja nafte koju uvozimo, dobivamo još jedan razlog zbog kojeg je deflacija u našoj zemlji većini bila neprimjetna.



Cijene hrane i pića ove su godine porasle te uz novi rast cijena prijevoza deflacija je stvar prošlosti. Trenutno smo na umjerenoj inflaciji od 1,4 posto, navodi Tportal, dodajući kako su deflaciju u Hrvatskoj u prvom redu pokrenuli trgovački lanci jer među njima vlada velika konkurencija pa pribjegavaju rušenju cijena robe kako bi se privuklo što više kupaca.

To pak može imati dugoročne posljedice u vidu pada potrošnje jer kupci, kad primjete pad cijena, prestanu kupovati čekajući da one padnu još više. U ekstremnim slučajevima to znači gomilanje zaliha, značajan pad prometa, otkaze i općenito, slabljenje gospodarstva.

“Deflacije se boji svaka aktivna ekonomska politika, no pitanje je imamo li mi uopće takvu politiku. Ne bavimo se dosta analizama, niti u ministarstvima znaju kakve je posljedice deflacija ostavila na nas. Nama se stvari događaju, pozitivni rezultati u gospodarstvu posljedica su prelijevanja pozitivnih trendova iz Europske unije, dok amortizere za vanjske šokove uopće nemamo”, komentirao je deflaciju za Tportal ekonomist Guste Santini.