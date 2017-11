JELENA JE PROŠLA 9 POSTUPAKA POTPOMOGNUTE OPLODNJE: ‘Potrošili smo svu ušteđevinu, bili neutješni, ali onda se ipak dogodilo čudo’

Jelena Koprić (34) iz Križevaca u razgovoru je za ePodravinu opisala mukotrpni i višegodišnji proces medicinski potpomognute oplodnje kako bi postala majka.

“Prvi put kad sam došla na postupak potpomognute oplodnje, prštala sam od optimizma. Rekli su nam liječnici da ćemo bez problema uspjeti jer smo mladi i da problem nije velik. S takvim sam mislima i otišla kući. Prolazili su dani u čekanju i neizvjesnosti… Rezultati su na kraju rekli da nismo uspjeli. Koja je to bolna pljuska bila… Nisam se danima mogla oporaviti”, sjeća je Jelena, danas majka troje djece.

Nije tada ni bila svjesna da će postupci trajati čak četiri godine.

Sve samo ne blaženo stanje

“Prva tri pokušaja nisu uspjela da zatrudnim. Onda je došao Zakon, koji je donio tadašnji ministar Darko Milinović i to najgori u Europi po kojem su se mogle oploditi samo tri jajne stanice. Tada nismo imali izbora pa smo morali krenuti s pokušajima u Sloveniju, u Maribor. Jedan je postupak koštao oko 3000 eura, a bili smo na dva”, opisuje Jelena.



Potom se opet vraćaju u Hrvatsku i to na još dva postupka u prirodnom ciklusu – bez hormonalnih lijekova i injekcija. Nažalost, nisu uspjeli, ali nisu ni izgubili nadu.

“Kad se opet 2012. godine promijenio Zakon i kada su se smjele oploditi sve dobivene jajne stanice, otišli smo privatno doktoru Draženu Lučingeru u Zagreb i tad je, nakon devetog pokušaja, uspjelo. Rođena je Kiara, moja danas četverogodišnja djevojčica. Sreći nije bilo kraja. Pomiješana sreća sa strahom. Trudnoća mi je bila sve samo ne blaženo stanje. Stalno u strahu, hoće li sve biti dobro. Živjela sam od pregleda do pregleda. A onda se zakompliciralo u 25. tjednu pa sam morala u bolnicu na očuvanje trudnoće. Kiara je rođena u 35. tjednu, kao palčica. Imala je 2300 grama i 44 centimetara je bila dugačka”, otkriva Jelena.

Nakon što se rodila Kiara, odlučili su se na zamrzavanje zametaka za slučaj da ipak požele proširiti svoju obitelj. I tako je i bilo. Nakon tri i pol godine, Jelena je smogla hrabrosti da pokuša još jednom postati majka.

I opet iz prvog pokušaja nisu uspjeli, ali već je drugi bio pun pogodak.

‘Blizanci – nisam mogla vjerovati’

“Isprva ništa nije upućivalo na to da nosim blizance. Nego, tek na sljedećem pregledu, liječnik je u čudu promatrao i rekao da izgleda da tu ipak kucaju dva mala srca. Nisam mogla vjerovati. Naručio me opet za nekoliko dana na pregled da vidi je li to stvarno tako, da su blizanci tu. I bili su. Nisam mogla vjerovati. Bila sam u šoku”, ispričala je za ePodravinu.

“Ivano i Korina su rođeni u 35. tjednu, opet kao palčići. Ona je imala 1460 grama, a Ivano 2100. Išla sam odmah na carski rez, nisu se čekali trudovi. Danas Kiara ima četiri godine, a blizanci šest mjeseci”, kaže Jelena.

Ona i suprug Miroslav potrošili su svu ušteđevinu kako bi postali roditelji, a čak su morali podići i kredit. Oko 10.000 eura su potrošili na spomenute postupke.

No, nema tih novaca koji mogu zamijeniti sreću i smijeh koji danas ispunjuju dom obitelji Koprić.