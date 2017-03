JELAVIĆ I SURADNICI OPET NA SUDU: Sporna izgradnja nadstrešnica na autobusnim i tramvajskim stajalištima

Krajem siječnja zagrebački Županijski sud ponovno bi trebao odlučivati o osnovanosti optužnice protiv bivšeg zagrebačkog dužnosnika Davora Jelavića te ostalih optuženika koje Uskok tereti da su grad oštetili prilikom izgradnje nadstrešnica na autobusnim i tramvajskim stajalištima.

Sutkinja Daniela Kustec zakazala je za 27. siječnja novu sjednicu optužnog vijeća nakon što je Vrhovni sud prošlog tjedna potvrdio njenu raniju odluku kojom je odbila zahtjev obrane da se dio dokaza izdvoji kao nezakonit.

Zahtjev za izdvajanjem dokaza obrana je krajem listopada potkrijepila tvrdnjom da je tijekom istrage došlo do razdvajanja i ponovnog spajanja istrage protiv petero okrivljenika, čime je, po njihovu mišljenju, došlo do zlouporabe postupka. No, sutkinja je te tvrdnje odbacila, a Vrhovni joj je sud dao za pravo.

Optužnicu u tzv. slučaju Nadstrešnice Uskok je podnio u srpnju 2015. Uz Jelavića koji je kao pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet slovio kao jedan od najbližih suradnika gradonačelnika Milana Bandića, optužnicom je obuhvaćena i njegova pomoćnica za građenje i održavanje komunalne infrastrukture Vesna Lubin, direktor tvrtke “Gamont” Petar Gavrilović, nadzorni inženjer Mladen Siketić i bivši direktor “Gredelja” Antun Fabek.



Jedan od Bandićevih najbližih suradnika našao se još krajem prosinca 2013. pod istragom zbog sumnje da su mimo javne nabave “Gredelju” omogućio izgradnju sanitarnih objekata na dva tramvajska okretišta u Zagrebu. I u tom su slučaju spominjani Vesna Lubin i čelnik “Gredelja”, a u lipnju 2015. Jelavić se, zajedno s još sedam optuženika, našao i na Uskokovoj optužnici zbog nezakonitih izmjena GUP-a i povećanja vrijednosti zemljišta kojima je privatnim tvrtkama navodno pribavljena korist veća od 68 milijuna kuna.