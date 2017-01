JEDINI STANAR DOMA NA ZAVIŽANU OTKRIO KAKO PREŽIVLJAVA ZIMU: ‘Kad puše 150 na sat, -19 je kao -50’

Jedini stanar doma na Zavižanu, legendardni Ante Vukušić, jedan je od rijetkih koji ne drami kada zemlju okovaju debeli minusi. On je ipak navikao na iznimno niske temperature, no definitivno nije lako.

Na Zavižanu trenutno ima 28 centimetara snijega, no Vukušić tvrdi da ga zbog vjetra ima i do 150 centimetara. Kaže kako je do prekjučer cesta bila prohodna, no sada više nije.

Temperatura je pala na -19, no divlji vjetar učinio je da se zrak učini bitno hladnijim. Puhalo je brzinom od 130 kilometara na sat.

Cesta više nije prohodna

‘Morao bih vidjeti tablice, no negdje oko -50 bi moglo biti realno. Na snjegomjeru sam izmjerio 28 centimetara, no realno ga ima od 0 do 150 centimetara zahvaljujući vjetru. Do prekjučer je cesta bila prohodna, sada više nije’, rekao je Vukušić za Novi list.



Ante se ne zamara činjenicom da cesta nije prohodna, na pitanje kako će dolje odgovara:

Na Zavižanu živi već 41 godinu

‘Što ću dolje, svi me znaju’, odgovara sa smiješkom. Vukušić već 41 godinu bdije nad meteorološkom postajom i domom na Velebitu koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1.594 metra.

Vukušić kaže da ne zna što je to dosada, što nije ni čudno, jer on više od 15 puta dnevno mora na snijeg, led i buru kako bi očitao instrumente.

‘Nije strašno tu ispred doma, ipak je u zavjetrini. Dolje na sedlu je puno gore’, kaže Vukušić koji zimi u peći ubaci oko 30 metara drva.