JEDINI MOSTOV MINISTAR KOJI JE IZBJEGAO PLENKOVIĆEV BIJES: ‘Slučajno me nije bilo na Vladi, ali znam kako bih glasovao’

Ivan Kovačić, jedini Mostov ministar koji nije bio nazočan na sjednici Vlade na kojoj je premijer Andrej Plenković najavio smjenu trojca iz Mosta, dao je izjavu novinarima.

ŠOK NA SJEDNICI VLADE: PLENKOVIĆ SMIJENIO TRI MOSTOVA MINISTRA!

PETROV: ‘Plenković mora odlučiti hoće li rušiti ovu Vladu! Novi izbori ili preslagivanje? To zna samo jedan čovjek…’

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, ministar pravosuđa Ante Šprlje i ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović glasovali su protiv potpore ministru financija Zdravku Mariću, nakon čega je Plenković od tajnice zatražio da pokrene proces razrješenja trojice mostovaca.



IDEMO LI NA PRIJEVREMENE IZBORE? Evo kakav je rejting vodećih stranaka po zadnjim istraživanjima

Kovačić otišao u Omiš na sprovod

Četvrti ministar iz Mosta, Ivan Kovačić, sasvim slučajno nije nazočio sjednici Vlade jer je otišao u Omiš na sprovod.

Kako je kazao, da je bio na sjednici, glasovao bi isto kao i njegovi kolege Orepić, Šprlje i Dobrović.

‘Isto bih postupio’

‘Na sprovodu sam, to je jedini razlog zbog kojega me nema u Zagrebu. Da sam bio na sjednici Vlade isto bih postupio’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju te dodao kako to što se njegova statusa u Vladi tiče ništa ne mijenja.

Da sam bio na sjednici Vlade, isto bih postupio, dakle ne bih podržao premijerov prijedlog da se odbije pokretanje pitanja povjerenja Zdravku Mariću’, kazao je Kovačić.