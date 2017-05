JEDAN OD ŠEFOVA SAABA: ‘Čini se da će Hrvatska ubrzo ući na tržište borbenih aviona Gripena’

Švedski Saab nada se da će Hrvatska ubrzo ući na tržište borbenih zrakoplova čime bi švedski zrakoplovi tipa Gripen dobili još jedno tržište, rekao je jedan od čelnika te kompanije.

Magnus Lewis-Olsson, Saabov direktor za Europu, rekao je da je Hrvatska izgleda odlučila izgraditi modernu zračnu flotu te da će razmotriti ponude prije nego se očekivalo.

“Od nečeg za što smo mislili da će trajati duže – a možda su to mislili i Hrvati – došli smo do toga da se sada čini da je to, ako ne hitno, onda u svakom slučaju da se događa brže nego smo očekivali”, rekao je Lewis-Olsson na marginama sigurnosnog foruma Globsec u Bratislavi.

“Čini se da će to postati relevantnije u sljedećih godinu ili dvije”, kazao je.



Potrebna je modernizacija

Hrvatska, podsjeća Reuters, treba modernizirati svoje zračne snage koje imaju zrakoplove tipa MIG-21.

Ona se već upoznala s Gripenom a nastavit će skupljati informacije od drugih kompanija tijekom ove godine, rekao je Saabov dužnosnik.

On kaže da je signal koji postoji s hrvatske strane “da, želimo kupiti borbene zrakoplove”.

Srbija je nedavno, podsjeća britanska agencija, ,kupila šest borbenih zrakoplova MIG-29 od Rusije i devet helikoptera od Airbusa.

Saab se želi proširiti

Saab pokušava proširiti tržište za svoje nove višenamjenske borbene zrakoplove Gripen u zemljama središnje i istočne Europe, piše Reuters.

Češka ima 14 Gripena, Slovačka također razmišlja o tim avionima, ali razmatra i ponude konkurencije, a Bugarska je također počela razgovore o kupnji Gripeana.

Lewis-Olsson vjeruje u pozitivan ishod u tim dvjema zemljama.