JE LI SVE ČISTO? HDZ-ova ministrica tvrtki svog poznanika dala posao od čak 10 milijuna kuna

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave usvojila je žalbu tvrtke King ICT i poništila odluku ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijele Žalac da posao u vrijednosti oko 10 milijuna kuna bez otvorenog postupka javne nabave dodijeli splitskoj zajednici ponuditelja – tvrtkama Razvojna platforma i Micro projekt, čiji je direktor i član Uprave Mladen Šimunac.

Ministrica Žalac upravo njega i to dulje, kako piše Jutarnji list, poziva na kolegije u Ministarstvu, čemu se čude mnogi djelatnici i na temelju čega su i krenule priče da je dodjela milijunskog posla splitskim tvrtkama povezana s njihovim poznanstvom.

U Ministarstvu, pak, posjete Šimunca pravdaju ugovorenim projektima. “S obzirom na savjetodavne poslove koji su ugovoreni s tvrtkom Micro projekt, član Uprave isto kao i drugi zaposlenici te tvrtke, dolazi u ministarstvo i sudjeluje na sastancima tematski vezanim uz predmet ugovora jer su upravo za to i ugovoreni, a bez uvida u trenutne procese između tijela u sustavu, nije moguće vršiti koordinaciju istih, kao ni pružiti stručnu podršku u izradi dokumenata”, navode ističući kako tvrtka Micro projekt ima sklopljena dva ugovora s Ministarstvom.

Poznanstvo utjecalo na dodjelu?

Jedan od njih odnosi se na “usluge koordinacije između tijela u sustavu upravljanja i kontrole operativnim programima i pružatelja usluge razvoja softwarea za izradu informatičkog rješenja za upravljanje fondovima EU” i njegova vrijednost je 195.000,00 kuna, dok je drugi sklopljen za poslove “razrade metodologije izrade, obaveznog sadržaja i postupaka razvojnog sporazuma te stručnu podršku u izradi prvog razvojnog sporazuma”. Vrijednost drugog ugovora iznosi 185.000,00 kuna.



Iako se ministrica Žalac i Mladen Šimunac poznaju iz vremena dok je ona bila na čelu HRAST-a – Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije, i dok je radila u županiji, u Ministarstvu odbacuju mogućnost da je njihovo poznanstvo utjecalo na sadašnje sklapanje ugovora.

“Naime, za potrebe nabave IT sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, stručne službe Ministarstva provele su analizu tržišta u svrhu identifikacije postojećih rješenja IT sustava koja odgovaraju potrebama Ministarstva. Analizom tržišta i postojećih rješenja koja se primjenjuju u javnim tijelima RH, identificirano je samo jedno rješenje na tržištu koje sadrži potrebne funkcionalnosti te se temeljem Zakona o javnoj nabavi krenulo u pregovarački postupak jer je riječ o IT rješenju zaštićenom u smislu propisa koji regulira prava intelektualnog vlasništva”, pojašnjavaju u u Ministarstvu.

Na što se sve žalio King ICT?

No, Šimunc je, piše Jutarnji, mogao biti u povlaštenom položaju jer je na temelju prijašnjih kontakata mogao doći do nekih informacija.

Podsjetimo, nakon što je Ministarstvo dodijelilo posao u vrijednosti 10 milijuna kuna splitskim tvrtkama, na tu odluku se žalio King, jedna od najvećih IT tvrtki u Hrvatskoj. U svojoj žalbi King je naveo da je naručitelj odabirom pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje grubo povrijedilo načela javne nabave iz članka 4. – načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana i načelo zabrane diskriminacije.

Prema njihovim navodima, Ministarstvo je način izbora postupka odabira tvrtke obrazložilo time da samo određeni gospodarski subjekt može izvršiti predmet nabave zbog zaštite isključivih prava, uključujući pravo intelektualnog vlasništva. No, u Kingu tvrde da je na tržištu više takvih subjekata te da su već razvijli takve sustave.

Naveli su i kako cijena odabrane ponude upućuje na to da je odabrani ponuditelj bio svjestan nepostojanja tržišne utakmice pa je cijenu odredio gotovo u granici procijenjene vrijednosti nabave.

Nakon njihove žalbe, odluka Ministasrtva je poništena te će biti proveden javni natječaj, a postupak će biti otvorenog tipa.