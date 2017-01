JESU LI I VAŠE ZDRAVSTVENE KARTONE PREBACILI, A DA TO NISTE NI ZNALI? Istraživat će se tko je krivotvorio vaš potpis

U slučaju da pacijent u ordinaciju određenog liječnika nije upisan svojom voljom, ordinaciju može kazneno prijaviti, tvrde iz HZZO-a.

Svaki osiguranik koji se žali da nije upisan svojom voljom u ordinaciju određenog liječnika primarne zdravstvene skrbi može se javiti HZZO-u te će mu biti pronađen original tiskanice na temelju koje je obavljena promjena. U slučaju da tu tiskanicu nije osobno potpisao, može kazneno prijaviti ordinaciju kako bi se pokrenuo postupak utvrđivanja tko je krivotvorio potpis na “Izjavi”, piše Glas Slavonije pozivajući se na HZZO.

Iz Zavoda su to potvrdili nakon što se jedna Slavonka požalila da joj je karton, bez njenog znanja, prebačen kod ginekologa u Baranji kojeg ona nije odabrala. Naime, ona liječniku ide rijetko i svojom je liječnicom iz Čepina bila zadovoljna, no kako je liječnica preselila ordinaciju u Osijek “preselio” se i Slavonkin karton.

“Nije mi jasno s kojim je pravom moj karton prebačen kod novog liječnika. Ja sam svojom liječnicom jako zadovoljna i nije mi bilo važno to što se preselila u Osijek. U svakom slučaju, ako je netko mislio kako će mi više odgovarati da imam liječnika bliže svojoj adresi, trebao me je to i pitati”, kaže čitateljica.



Smrt liječnika, umirovljenje ili odlazak na drugu lokaciju

U Zavodu navode kako u slučaju kada liječnik prestaje s radom njegovi pacijenti standardnim postupkom budu prebačeni liječniku koji je preuzeo ordinaciju kako bi im i dalje bilo omogućeno neprekidno korištenje zdravstvene zaštite. “Standardni postupak” odvija se i kad liječnik da otkaz, umre, ode u drugu ordinaciju, na porodiljni…

“Tijekom samo jednog mjeseca dogodi se nekoliko takvih promjena na razini svake županije, te se pri takvom prebacivanju osiguranici nađu upisani u ordinaciji koju su birali, ali kod doktora kojeg nisu sami birali. Znači, tu se ne radi o prebacivanju naših djelatnika na svoju ruku i pogodovanju, nego trenutačno propisanom načinu rada”, poručuju iz HZZO-a navodeći da se isto dogodilo i u Slavonkinom slučaju.

“Svi tako prebačeni osiguranici imaju pravo izabrati si novog doktora, znači ne moraju se liječiti kod doktora koji je zaposlen nakon odlaska njihova doktora iz ordinacije”, poručuju iz HZZO-a dodajući kako pacijenti koji se u slučaju preseljenja odluče za svog starog liječnika nemaju pravo na putni trošak.