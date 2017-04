JE LI PLENKOVIĆ IZABRAO PRAVI TRENUTAK ZA SVOJ MANEVAR? ‘Ovo je preslagivanje na desnici, ali treba paziti – i Karamarko je dobivao obećanja’

Turbulentna su posljednja dva dana u Banskim dvorima. Andrej Plenković smijenio je Mostove ministre zbog neposluha, a sada se radi i o glavi Bože Petrova – skupljeno je 76 potpisa za njegovu smjenu. Brak HDZ-a i Mosta sada je očigledno gotov, a cijela zamršena situacija mogla bi se riješiti ili preslagivanjem ili izvanrednim parlamentarnim izborima.

Petrov je jučer kazao kako će ministri dati ostavke, a takva je njegova izjava dosta iznenađujuća s obzirom na izjavom razriješenog ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića, koji je građane pozvao na akciju zbog ‘uzurpacije vlasti’.

Politolog Berto Šalaj analizirao je trenutnu političku situaciju, rekavši kako se radi o neodgovornoj izjavi.

‘Obje strane trebaju smiriti strasti’

‘Iz moje perspektive, to je vrlo neodgovorna izjava. Jasno je da se nalazimo u političkoj krizi čiji su glavni akteri HDZ i Most. Bilo bi dobro za Hrvatsku da se kriza što prije razriješi, ali kroz parlamentarnu proceduru na način da se vidi postoji li nova većina ili ne i trebaju li se raspisati novi izbori. Orepić je namjerno ostao nejasan oko očekivane reakcije naroda. Vidjeli smo da je narod reagirao u Makedoniji. Nadam se da ne želi isto to u Hrvatskoj. Obje strane trebaju smiriti strasti. Ni novi izbori nisu smak svijeta. Događaju se i u drugim državama, ovo je uobičajena politička kriza koja ne bi trebala dugoročno ugrožavati stabilnost’, rekao je Šalaj za Deutsche Welle.

Analitičar smatra kako je moguće da se radi o pokušajima Mosta prije lokalnih izbora te da je moguće da se radi o spinu. No, možda se i ne radi o tome, kaže Šalaj.

U političkoj borbi ipak ne bi sve trebalo biti dopušteno?

‘Naravno ta se borba ne vodi u rukavicama. Pretpostavka je da ima informacije koje je stekao kao ministar. A možda ih i nema. Možda su to samo spinovi. Orepić bi trebao raditi na tome da se ova kriza razriješi na drugi način. Očito je da je potpuno izgubljeno povjerenje Plenkovića i ministara, kao i HDZ-a i Mosta. U međurazdoblju treba paziti da ta situacija ne eskalira i da se ne dogodi nešto zbog čega bismo kasnije mogli žaliti. Nije poželjno na taj način koristiti informacije u političkoj borbi. Ako takve informacije postoje, rješavaju se drugim kanalima’, rekao je Šalaj.

On matra kako Plenković već duže vrijeme smišlja kako se riješiti Mosta.

‘Plenković već dulje razmišlja kako zamijeniti Most’

‘To nije palo s neba i Plenković već duže razmišlja kako zamijeniti Most u vladajućoj većini. Nakon nekoliko mjeseci je zaključio da se radi o nepouzdanom političkom partneru. Možemo raspravljati o tome je li izabrao najbolji trenutak i to ćemo tek vidjeti. Vjerojatno su postojali kontakti s HNS-om, HSS-om i nekim drugim zastupnicima. Ali, znate, možda su se neki koji su mu i dali obećanje povukli, sada kada je sve izašlo u javnost. I Karamarko je dobivao obećanja’, podsjetio je Šalaj.

U cijeloj priči ljevica nije neki faktor, smatra Šalaj, koji kaže kako se preslagivanje odvija na desnici.

‘To je preslagivanje na desnici. Implicitno se rješavaju i odnosi unutar samog HDZ-a; Hasanbegović se nije eksplicitno odredio, Bruna Esih je rekla da ne želi preslagivanje. Tek ćemo vidjeti hoće li nešto profitirati politička ljevica i centar. Ali oni ne mogu bitno utjecati. Ako Plenkovićevi partneri ispoštuju dogovore, on može nakupiti 76 mandata, bez ljevice i lijevog centra’, objasnio je Šalaj.