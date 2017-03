JE LI OVO NAJČUDNIJA PRESICA IKAD? Navodna ljubavnica mostovca Kristića: ‘Lažu, nisam mu rodila dijete!’

U prostorijama kandidacijske liste grupe birača ‘Srđ je grad’, kandidat Mosta za gradonačelnika Dubrovnika Maro Kristić i 24-godišnja plavuša, njegova navodna ljubavnica te majka izvanbračnog djeteta Matea K., održali su press konferenciju o ‘dvomjesečnom gaženju njihovih obitelji’.

Naime, tvrde kako se o njima šire gnjusne laži u cilju zatiranja njegove gradonačelničke kandidature.

‘Nikada nisam mislio da ću imati potrebu govoriti o svom privatnom životu i svojoj obitelji u javnom prostoru. Mislio sam da ne postoje ljudi čije ljudsko dostojanstvo dopušta da nečija obitelj postane predmet iživljavanja zbog ostvarenja najprizemnijih ciljeva. Ovo obraćanje medijima sazvao sam nakon objave svoje gradonačelničke kandidature jer u predstojećoj kampanji želim svoju obitelj zaštititi od iživljavanja putem lažnih profila na društvenim mrežama i internetskim portalima. Skupina ljudi čiji identitet mi je poznat, ali ga neću spominjati jer poštujem njihove obitelji, Gradom šire vijest da sam nedavno postao otac četvrtog izvanbračnog djeteta koje sam dobio s djevojkom koja danas sjedi ovdje pored mene. Uvijek sam javno i otvoreno govorio o svemu, ali o ovome neću. O ovome će vam govoriti djevojka koja sjedi ovdje pored mene, čije je poznanstvo sa mnom grubo iskorišteno u svrhu obračuna sa mnom onih kojima smetam’, rekao je Kristić, prenosi Dubrovački vjesnik.

Tada se zahvalio Matei K. te joj prepustio riječ.



‘Uništavaju obitelj’

‘Žao mi je što danas moram govoriti o svom privatnom životu, slijedom okolnosti što su neki pojedinci odlučili ući u moj život i život Mara Kristića, pa se danas osjećam dužnom uputiti par riječi. U svoje 24 godine, ne mogu reći da imam iskustva s riječju politika, ali ono što sam u ova posljednja dva mjeseca vidjela da neki mnogo stariji ne poimaju značenje te riječi, pa su tako odlučili pokazati svu nemoralnost u pokušajima diskreditacije jednog čovjeka u političkoj utrci, ne osvrnuvši se tako na činjenicu da uništavaju obitelj, ugrožavajući time one najmlađe koje bismo uvijek trebali štititi. Zaista mi je žao da nisu svjesni koliko štete i patnje su nanijeli kako meni i mojoj obitelji tako i obitelji Kristić. Svim tim ljudima želim poručiti da zapamte da i oni imaju svoje obitelji ili da će ih jednog dana imati, a upravo iz poštovanja prema njihovim obiteljima nikada neću govoriti o njihovim imenima javno. Danas ću prvi i zadnji put govoriti o ovoj temi. Kako sam čula da sam trudna pet mjeseci i pobacila, pa da sam trudna šest mjeseci, a i da sam rodila tri puta od kojih je zadnji put bio prije svega par dana, ovim putem ću reći da nisam rodila dijete Maru Kristiću. O ovako osjetljivim temama mislim da se nitko ne bi trebao baviti, jer sam zaista zgrožena koliko su ljudi daleko spremni ići. Osobno se želim zahvaliti svojoj obitelji na velikoj podršci, te Marovoj supruzi Lucijani, koja je u svemu ovome pokazala iznimnu snagu’, kazala je navodna ljubavnice Mare Kristića.

Naposljetku se oglasila i supruga mostovca, Lucijana Kristić.

‘Ovo ne služi na čast nijednoj selendri’

‘Zovem se Lucijana Kristić i nisam javna osoba. Moj suprug Maro Kristić jest. Prvi put u svom životu sam odlučila istupiti na ovakav način. I nije to radi potrebe da se ikome pravdam jer istu ne osjećam. Činim to radi zaštite svoje i sve druge djece koja se sutra ni kriva ni dužna mogu naći u ovakvoj kaljuži. Vjerujte, to sutra na žalost mogu biti i vaša djeca. Svi koji me poznaju, a mnogo ih je, znaju da sam se dobrano napatila sva tri puta da ih donesem na ovaj svijet, a da bi sada ostala ravnodušna i nijema. Sve ovo što se smišljeno događa u posljednje vrijeme ne služi na čast nijednoj selendri, a kamoli gradu koji je bio u užem izboru za prijestolnicu kulture. Ako je ovo ponašanje pojedinaca odraz dubrovačke kulture i ono što se nudi građanima za izbore, onda je ovaj Grad uistinu izgubio svoj identitet. Svim inim dušebrižnicima i inicijatorima ove notorne laži te onima koji se naslađuju i cipelare naše obitelji, a sigurna sam da će se takvi prepoznati, zdušno poručujem da nema toga čime me mogu pokolebati da i dalje budem stup svoje obitelji. Dapače, molim za njih i njihovu djecu.’

Uz napomenu da je ovo njezin prvi i zadnji javni istup, Kristića je naglasila:

‘Dana 29. lipnja 2002. godine , u Crkvi svetog Jakova sam se zaklela u dobru i u zlu. Iza toga čvrsto stojim i danas, 15 godina poslije. Svima vam od srca želim puno ljubavi i povjerenja, meni toga ne fali u životu. A pobornicima one: ‘Gdje ima dima ima i vatre’ preporučujem onu: ‘Za dobrim konjem prašina se diže’, zaključila je Lucijana Kristić.