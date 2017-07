DOKAZ DA NEŠTO NIJE U REDU IZMEĐU PREDSJEDNICE I PREMIJERA? Neuobičajen potez potvrdio razmirice

Na redovito godišnje zasjedanje Opće skupštine UN-a dosad je putovao ili premijer ili predsjednik RH. No, ove godine došlo je do neočekivanog obrata pa su svoj put u New York najavili i Kolinda Grabar Kitarović i Andrej Plenković potaknuvši time glasine kako odnosi između njih dvoje i nisu najbolji.

“Nije uobičajeno da oboje putuju na redovito godišnje zasjedanje Opće skupštine UN-a. Naravno, nitko ih ne sprečava da zajedno idu u New York. Nije u tome problem. Oni će svoje putove vjerojatno opravdavati nekim ranije dogovorenim susretima. Ali, ako oboje putuju u New York, a to nije ranije najavljeno, onda je očito da nešto ne štima između njih”, rekao je za tportal iskusni hrvatski diplomat Ivica Maštruko.

Naime, dosad je uobičajena praksa bila da na redovitu godišnju sjednicu Opće skupštine UN-a idu ili predsjednici ili premijeri, a zašto je ove godine došlo do promjene, nije poznato.

Naime, spomenuti portal je za komentar upitao i Banske dvore i s Pantovčak, no objašnjenje zašto oboje putuju na rujansko zasjedanje UN-a nisu dobili ni od jednih niti od drugih.

Iz Banskih dvora jedino je potvrđeno da će krajem rujna na redovito godišnje zasjedanje Opće skupštine UN-a ići i Andrej Plenković i Kolinda Grabar-Kitarović, no kako su istaknuli u Vladi, “šef hrvatske delegacije u New Yorku ove će godine biti Plenković, a ne predsjednica”, što je također znakovit komentar.

Osim premijera, iz Vlade će u New York ići i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić.

