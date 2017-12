‘JE LI MOGUĆE DA HRVATSKA POLICIJA HAPSI HRVATSKE BRANITELJE?’: Košić pozvao ministra da podnese ostavku

U subotu, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u Kninu gdje je održana proslava 22. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, policija je privela skupinu muškaraca koji su na glavnom gradskom trgu uzvikivali ustaški pozdrav.

Šibensko-kninska policija prethodno je najavila da će reagirati na takvo ponašanje, pa je sedam muškaraca privedeno prekršajnom sucu. Među njima je, piše ŠibenikIN, bio i ratni zapovjednik HOS-a Marko Skejo koji je zbog istog prekršaja istoga datuma i na istome mjestu kažnjen i prošle godine.

ŽALE SE ZBOG PRIVOĐENJA U KNINU, TVRDE DA JE USTAŠKI POZDRAV ODAVANJE POČASTI: ‘Zašto nam to država radi?’

“Kakva je sad opet ova protuhrvatska vlast?”

Ogorčen uhićenjem sedmorice muškaraca koji su uzvikivali ‘Za dom spremni’ žurno se oglasio sisački biskup Vlado Košić objavom na Facebooku. U njoj je, ni manje ni više, zatražio ostavku ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.



“Moram vam reći, dragi prijatelji, da me rastužuje to što čitam što govore oni koji su jučer bili u Kninu. Recimo kako je Damir Markuš, hrvatski branitelj hosovac, opisao svoje razočaranje. Je li moguće da hrvatska policija hapsi hrvatske branitelje? Kakva je sad opet ova protuhrvatska vlast koja se usuđuje to činiti u Kninu na proslavi Dana pobjede? Pozivam ministra Božinovića da podnese ostavku!!!”, napisao je biskup.