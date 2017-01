JE LI MINISTAR PLAGIJATOR? Odbor za etiku u znanosti ipak stavlja u proceduru prijavu protiv Barišića

Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju razmotrit će prijavu za plagijat koja je protiv aktualnog ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića podignuta još 2011. godine.

Na sjednici tog Odbora odlučeno je, naime, da će neriješeni predmeti iz prethodnog saziva – njih ukupno četiri uključujući i Barišićev – biti razmatrani u redovitoj proceduri, piše Novi list. Detaljnije informacije o slučaju navodnog Barišićevog plagijata Odbor nije dao.

Barišić: Nadležna tijela utvrdila da nema plagijata

Ministar Barišić tvrdi, pak, da Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju djeluje protuustavno te kaže kako je riječ o “deformaciji koja se događa u sustavu”. Nakon što su, kaže, mjerodavna etička tijela utvrdila da u njegovu slučaju nema riječi o plagijatu, ne vidi razloga da o tome raspravlja još jedno nadtijelo.



“Etička tijela mjerodavna za to su utvrdila da nema plagijata, nema nikakvih pojavnih oblika. Ali u sustavu se događa deformacija i to je problem. Nije to samo u mom slučaju, dekanica Pravnog fakulteta (Dubravka Hrabar, nap.a.) još je u veljači utvrdila da je Odbor za etiku učinio nešto što je potpuno deforimiralo njegov smisao. Prema zakonu imao je zadaću promicati etička načela, a ne donositi pravorijek u konkretnim slučajevima”, kazao je Barišić.

Odbor djeluje kao svojevrsno nadtijelo?

‘Deformacija’ o kojoj Barišić govori dogodila se još 2005. godine, kada je Odbor izmijenio svoj etički kodeks i preuzeo ovlasti svojevrsnog ‘vrhovnog nadtijela’.

Dekanica zagrebačkog Pravnog fakulteta upozorila je, kaže Barišić, da fakultet ima svoje etičko povjerenstvo, kao i Sveučilište te da su to mjerodavna tijela iznad koji nema drugih tijela. Zbog toga, prenosi Novi list, Pravni fakultet traži provjeru ustavnosti djelovanja Odbora za etiku.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je, nakon javnih prozivki ministra Barišića za plagiranje znanstvenog rada, ali i druge afere, ustvrdio da je riječ o osobi koja ispunjava sve potrebne reference za obnašanje te dužnosti.

