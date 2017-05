JE LI HRVATSKA SIGURNA OD TERORIZMA? Krstičević i Kotromanović žestoko se posvađali pred kamerama zbog ove teme

Nakon terorističkog napada u Manchesteru, u kojem je život izgubilo 22 ljudi, mahom djece i mladih, u sinoćnjoj emisiji Otvoreno pitanje globalne i državne sigurnosti bila je glavna tema o kojoj su mišljenja suprotstavili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, bivši ministar obrane Ante Kotromanović, stručnjak za sigurnost Vlatko Cvrtila i vojni analitičar Igor Tabak.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević sinoć je u ime Vlade još jednom izrazio sućut obiteljima stradalih u sinoćnjem napadu u Manchesteru. Analizirajući sinoćnji napad vojni analitičar Igor Tabak kazao je kako terorističke organizacije poput ISIL-a ili Al Qaide često djeluju na daljinu stoga je teško odgovoriti je li riječ o individualnom napadu ili iza njega doista stoji tzv. Islamska država koja je preuzela odgovornost za napad.

“Djeluju više kao motivator kroz obrazovanje i obučavanje ljudi kako da sastave eksplozivnu napravu, a manje kao nekad da uzmu čovjeka k sebi pa ga školuju u logoru. Sada najčešće vidimo da su to ljudi koji su bili na fronti na strani IS-a ili su bili kod kuće pa su putem interneta saznali sve što im treba za napad”, kaže Tabak.

Na pitanje što se dešava u glavi pojedinca koji se raznese i počini teroristički napad stručnjak za sigurnost Vlatko Cvrtila kazao je da razlozi mogu biti različit no kako je svima koji su posljednjih godina počinili napad u Europi zajedničko što su bili na margini društva.

“Dolazak imama u Europski prostor koji su propovijedali iskrivljene verzije islama su bile prihvatljive tim ljudima koji su već tada bili na margini društva. Nisu mogli zbog različitih razloga ostvariti svoje mjesto koje su smatrali da je zasluženo u okviru toga društva, često i getoizirani te su u tom trenutku tražili oslonac. Vrlo je lako takve ljude pridobiti. Nisu to samo ljudi koji su rođeni u islamskim obiteljima. Prije radikalizacije je bilo nešto”, rekao je Cvrtila, piše HRT.

Da prošlogodišnji migracijski val ne treba gledati kroz prizmu terorizma smatra vojni analitičar Igor Tabak.

“Bojim da danas i zadnje vrijeme tu gledamo jednu zamjenu teza. Većina ovih velikih napada koje smo gledali u Francuskoj i sinoć u Engleskoj nisu napravili friško došli izbjeglice iz Sirije i Afganistana. To su ljudi koji su rođeni i školovali ondje. Imaju dokumente i sve, oni su domaći ljudi koji su nezadovoljni državom oko sebe”.

Bivši ministar obrane Damir Krstičević rekao je kako sve češći napadi ukazuju na to da se sigurnosne ugroze mijenjaju te da se i Hrvatska mora prilagoditi tim promjenama.

“Mi moramo u svemu tome gledati što možemo mijenjati da bi naši sustavi bili bolji. Moramo se osloboditi ustaljenog načina razmišljanja. Moramo biti brži, bolji i spremniji od onih koji nam predstavljaju prijetnju. Želimo redefinirati sustav sigurnosti i učiniti ga boljim i konkretnijim. Ministar je napomenuo kako je Vlada želi vezati sigurnosne elemente te da zbog toga radi na Strategiji nacionalne sigurnosti. Na Strategiji nacionalne sigurnosti radi 150 stručnjaka. Trebamo vezati vojsku, sigurnosno-obavještajni sustav, policiju, gorsku službu spašavanja, vatrogastvo…”.

Ipak, napominje kako apsolutne sigurnosti nema!

S potezima ministra Krstičevića ne slaže bivši ministar obrane Ante Kotromanović. Napao ga je da Vlada nije iznijela niti jednu novu ideju kad je u pitanju nacionalna sigurnost.

“Mi sa Sustavom nacionalne sigurnosti nećemo raditi prevenciju možebitnih terorističkih napada. Ovdje smo samo čuli mi trebamo mijenjati, ali ja nisam čuo što mi mijenjamo. Na koji će način sustav biti bolji. Ja želim kao građanin znati što će RH na kraju dobiti”, ističe.

Ministar Krstičević na to ga je upitao je li pročitao Strategiju koja je trenutno u javnoj raspravi. Kotromanović mu je odgovorio da nije i dodao da moramo izdvojiti više sredstava u sigurnosne službe. “One se moraju modernizirati i bolje opremiti ljudima. Proračun za civilne službe je premali. Trebamo promijeniti Zakon o sigurnosnim službama”. Aktualni ministar na to ga je napao da je i on to mogao promijeniti u četiri godine koliko je bio na vlasti.

Na kraju emisije gosti su se složili da su današnje ugroze nepredvidive te da se zbog toga sve više građana što individualno što kroz civilne udruge moraju uključiti kako bi pravovremeno javile državi ukoliko su uočili neku prijetnju jer država zbog nepredvidivosti današnjih terorista ne može biti spremna u svakom trenutku što dokazuju i puno razvijenije države od nas. Ministar obrane Krstičević na to je pozvao građane da su dobrodošli svoje prijedloge i primjedbe poslati na adresu Ministarstva obrane i tako sudjelovati u izradi kvalitetnog dokumenta za nacionalnu sigurnost Hrvatske.