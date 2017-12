JE LI HRVATSKA POLICIJA KRIVA ZA SMRT DJEVOJČICE MADINE (6)? Britanski Guardian: ‘Tretirali su je kao životinju, kao psa’

Šestogodišnju Afganistanku Madinu Hussiny pregazio je vlak na hrvatsko-srpskoj granici.

TRAGEDIJA NA GRANICI HRVATSKE I SRBIJE: ‘Čuli su zvuk sirene lokomotive i kočenje, djevojčica nije pokazivala znakove života’

TRAGEDIJA NA GRANICI NIJE BILA ‘NESRETNI SLUČAJ’? ‘Hrvatska policija natjerala je migrante da hodaju po pruzi, a onda je na njih naletio vlak’

Njezina je obitelj, noseći u rukama dijelove onoga što je ostalo od nje, prišla hrvatskoj graničnoj policiji tražeći pomoć.



‘Isti su službenici iscpljenoj obitelji naredili da krenu uz tračnice kroz mrak prema Srbiji, bez da su ih upozorili da bi i dalje moglo biti nadolazećih vlakova’, rekla je majka djevojčice Muslima Hussiny. S obzirom na to da nisu imali druge opcije, krenuli su tako kako su im i rekli.

Izbjeglice proživljavaju neopisive patnje

Šestogodišnja Madina tako je postala žrtvom sporogoruće krize duž europskih granica, za koju aktivisti tvrde da uzrokuje neopisive patnje izbjeglicama.

U Srbiji su blokirane tisuće migranata i izbjeglica. Tamo nemaju gotovo nikakve šanse da dobiju azil niti da legalno nastave svoj put. To je najvažniji razlog zbog kojeg na sve moguće načine pokušavaju prijeći granicu i dokopati se Europske unije.

Hrvatska, mađarska i bugarska granična policija silom je tjerala ljude da se vraćaju preko granice. Njihove su metode često bile nasilne.

Madina je tek jedna od žrtava sustava

Tragedija obitelji Hussiny, koja je nakon gotovo godinu dana u Srbiji pokušala doći do Hrvatske, tek je posljednja u nizu smrti i ozljeda djece i odraslih migranata na takozvanoj balkanskoj ruti.

‘Stalno svjedočimo negativnim posljedicama politike Europske unije na vanjskim granicama. Takva politika dovodi ljude u opasnost, a za putovanje nema sigurnog načina’, izjavio je Andrea Contenta, savjetnik za Srbiju organizacije Liječnici bez granica (MSF).

Tragedija obitelji Hussiny dogodila se 21. studenoga. Muslima je sa šestero djece krenula prema Hrvatskoj, čuvši da je granica nešto otvorenija nego što je bilo posljednjih mjeseci.

Okrutna granična policija

Obitelj je stigla u Hrvatsku, no policija ih je uhitila dok su odmarali na dekama u parku. Iako je Muslima mislila da će ih policajci odvesti u postaju, gdje bi službeno tražili azil, policajci su ih, bez obzira na to što im to pravo zakonom pripada, odveli do tračnica te im naložili da hodaju natrag do Srbije.

‘Preklinjala sam ih da nam dopuste da barem prenoćimo. Bili smo umorni i smrznuti, s malom djecom. Ali ponijeli su se neljudski’, ispričala je Afganistanka.

Hrvatske vlasti demantiraju informaciju da su Madina i njezina obitelj bili u Hrvatskoj prije nego što je djevojčica poginula, kao i da je granična policija imala ulogu u njezinoj pogibiji. Kažu kako je obitelj prelazila iz Srbije kada je vlak udario djevojčicu, no da je smrt zabilježena u Hrvatskoj jer je obitelj trčala u tom smjeru tražeći pomoć, piše Guardian.

Iako Hrvatska tvrdi kako nije utjecala na ovu tragediju, aktivisti za ljudska prava tvrde da su dokumentirali stotine slučajeva ljudi koji su prisiljavani da se vraćaju preko granica, često uz upotrebu nepotrebne sile.

Nehuman tretman

Nakon što je Madina preminula, obitelj Hussiny poslana je u kombi, dok su liječnici Muslimi uzeli kćerino tijelo. Obitelj je poslana u Srbiju, dok je tijelo djevojčice prevezeno nekoliko dana kasnije.

Obitelj je naređeno da djevojčicu odmah pokopaju, bez dokumenata i tradicionalnog muslimanskog pogreba. Zaprijetili su im deportacijom kako bi osigurali da obitelj posluša naređenje. Još uvijek čekaju kćerin smrtni list.

‘Madina je bila uvijek nasmijana, dijete koje su svi voljeli. Ponijeli su se prema njoj kao prema životinji, prema psu. Tako maleno tijelo nisu tretirali kao čovjeka’, ispričala je Madinina sestra. Nilab.