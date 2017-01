JE LI DALIĆ U SUKOBU INTERESA? Želi odlučivati o otkupu INA-e, u čijoj Upravi sjedi njezin suprug

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaprimilo je dojavu o mogućem sukobu interesa ministrice gospodarstva, Martine Dalić, a o pokretanju postupka javnost će biti upoznata već sljedećeg tjedna, doznaje RTL

Kako doznaje RTL, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa prikupilo je sve dokumente potrebne za pokretanje postupka istrage nalazi li se ministrica i potpredsjednica Vlade, Martina Dalić, u sukobu interesa. O pokretanju postupka javnost će biti upoznata sljedećeg tjedna.

MARTINA DALIĆ U SUKOBU INETERESA? Vodi ministarstvo koje odlučuje o tvrtki u čijoj Upravi je njezin suprug

Pokrenuta istraga

Još uvijek nije poznato je li se Martina Dalić ponovno učlanila u stranku, s obzirom da je bila na sinoćnjoj sjednici ključnih stranačkih tijela, gdje je kao idejna začetnica otkupa INA-e prodajom udjela u HEP- model predstavljala HDZ-ovcima.



Od njih je dobila podršku, a od SDP-ovaca žestoku kritiku zbog potencijalnog sukoba interesa:

‘Tu postoji moralna odgovornost, ako je supružnik u INA-i član Uprave onda ministrica definitivno ne bi smjela uopće odlučivati o INA-i. Što je zaista sukob interesa to će reći Povjerenstvo za sukob interesa i nakon toga očekujemo da Vlada Andreja Plenkovića povuće odgovoran potez, ako ga ona ne povuće povući ćemo ga mi, rekao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

Sukob interesa

Ustavni stručnjaci tumače da je sporno što njezin suprug Niko Dalić, kao član Uprave INA-e odgovara i Vladi čija je potpredsjednica njegova supruga, ali i MOL-u. S druge strane je sporno što Dalić zagovara kupnju tvrtke koju vodi njezin suprug.

‘Ono što je važno, a vezano za sukob interesa u odnosu na ministricu Dalić i njezinoga supruga je da ona nikako ne sudjeluje u bilo kojoj odluci koja se može izravno ili neizravno odraziti na status njezinoga supruga’, ističe ustavni stručnjak Mato Palić.

Nema sukoba interesa

Premijer Plenković poručuje da sukoba interesa nema jer je to model Vlade, dok iz MOST-a – točnije ministar Dobrović tvrde da je to model potpredsjednice Dalić. No na relaciji HDZ-MOST ima još sukoba. Najavu Bože Petrova o ustavnim promjenama kojima bi država imala najmanje 75 posto vlasništva u strateškim nacionalnim tvrtkama Plenković elegantno – odbacuje.

‘Ono što je nam jako bitno i o čemu razgovaramo s partnerom da se djelom Ustavom zaštiti da sve one tvrtke koje rasplažu nacionalnim dobrima’, kaže predsjednik Sabora Božo Petrov.

‘Smatram da je ova politička gesta ili inicijativa MOST-a više simboličkog karaktera’, poručuje premijer Andrej Plenković.