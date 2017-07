OGLASILI SU SE IZ TUĐMANA: Oštećeni avion vraćen je u promet, istražuju što je pošlo po zlu

Zrakoplov Croatia Airlinesa u koji je u srijedu u Zračnoj luci Franjo Tuđman prilikom ukrcavanja prtljage za let za Dubrovnik udarilo vozilo za ukrcaj prtljage pušten je u promet nakon izvida i sigurnosne provjere, izvijestila je Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ).

“Oprema Zračne luke Franjo Tuđman koja je korištena za ukrcaj prtljage za spomenuti let je nova i potpuno funkcionalna, a provodimo interne radnje kako bismo utvrdili razloge koji su doveli do ovog slučaja”, stoji u priopćenju MZLZ-a

SKANDAL RAZOTKRIO NEVJEROJATNU ČINJENICU: U zagrebačku zračnu luku noću smije sletjeti samo Vladin zrakoplov!

Ta je tvrtka medijima ranije potvrdila da je na letu OU664 od Zagreba do Dubrovnika došlo do kontakta trake za utovar prtljage i zrakoplova Croatia Airlines prilikom čega je zrakoplov oštećen. Putnici su prebačeni na drugi zrakoplov te su nastavili let do Dubrovnika.



Incident je u srijedu potvrdila i Croatia Airlines koja je zbog sigurnosnih razloga oštećeni Airbus A320 odmah povukla iz redovitog prometa.