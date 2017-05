JANDROKOVIĆ ZASJEO U FOTELJU PA OPLEO PO MOSTU: ‘Prozivaju HDZ za političke dogovore, neka pogledaju svoje redove’

Gordan Jandroković nakon sjednice Sabora nastupio je prema svima pomirljvio, osim prema Mostu koje je prozvao za neprincipijelnost.

Novoizabrani predsjednik Sabora Gordan Jandroković iz rekao je kako mu je velika čast preuzeti tako odgovornu funkciju te kako mu je žao što su se u Saboru ovih dana mogle čuti ružne riječi. Ne zamjera SDP što je napustio sabornicu.

“Oni su to i najavili ranije, nisam to doživio kao neki osobni čin, to je bio čin njihove političke volje, to je jednostavno tako”, kazao je Jandroković, prenosi RTL.



Dodao je kako će se novi ministri predstaviti nakon lokalnih izbora. “Mi smo imali sastanak prije jučerašnje plenarne sjednice. Velika većina klubova želi da dođe do prekida stanke i da se nastavi nakon lokalnih izbora. Tada će se predstaviti novi ministri, Treba doći do smirivanja političke situacije, trebamo se okrenuti lokalnim izborima i riješavati tu situaciju”, najavio je Jandroković dodajući kako bi mu bilo draže da je zasjeo na tu fotelju za godinu i pol, kako je bilo predviđeno dogovorom HDZ-a i Mosta no “kolege iz Mosta su htjeli drukčije”.

Svjedoci neprincipijene suradnje

Ne sumnja u stabilnu većinu, ističući kako “kolege iz oporbe sada žele pokazati da je ovo nešto što nije održivo, no mi ćemo im dokazati da je “. Žestoko je odgovorio na optužbe kako je ova većina rezultat politčke trgovine, pritom nažešće ističući Most:

“Mi smo isto tako svjedoci neprincipijelne suradnje između Mosta i SDP-a koja je bila vidljiva u zadnjih nekoliko dana. Ako oni predbacuju nekome političke dogovore, neka prvo pogledaju u vlastite redove. Palo je teških riječi, osobnih uvreda i mislim da su oni zadnji koji bi trebali prozivati drugu stranu”, poručio je za kraj.”

