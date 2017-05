JANDROKOVIĆ USPOREDIO PETROVA S MANOLIĆEM: ‘Most se pretvorio u skupinu opasnih ljudi. To je dosad nezabilježeno u političkom životu’

Na današnje tvrdnje čelnika Mosta Bože Petrova i Nikole Grmoje da premijer Andrej Plenković dođe u Sabor i pokaže da ima većinu za očuvanje Vlade te da će rasprava o povjerenju Petrovu kao predsjedniku Hrvatskog sabora biti za 30 dana, oštro je odgovorio glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.

Jandroković je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i navodni pretendent na mjesto predsjednika kada se i ako se izglasa nepovjerenje Petrovu.

PETROV OPET ŽESTOKO NAPAO PLENKOVIĆA: ‘On ne može imati potrebnih 76 ruku. Obmanuo je javnost i srušio Vladu’

“Petrov apsolutno krši parlamentarnu proceduru”

On je za Večernji list Petrova usporedio s Josipom Manolićem jer, kako je rekao, ne prihvaća činjenicu da je izgubio politički legitimitet kao predsjednik parlamenta nakon što je HDZ za njegov opoziv prikupio 79 potpisa.



Jandroković se referirao na situaciju iz 1994. godine kada su Manolić i Stjepan Mesić zbog frakcijskih borbi u HDZ-u htjeli rušiti tadašnjeg šefa HDZ-a Franju Tuđmana, a Manolić je u to vrijeme bio predsjednik Županijskog doma Sabora, piše Večernji list. Manolić je tada odbijao staviti na dnevni red svoju smjenu iako je bio izgubio podršku HDZ-a.

“Petrov apsolutno krši parlamentarnu proceduru i načela demokratskog legitimiteta. Božo Petrov u ovoj je situaciji vrlo sličan Josipu Manoliću”, kazao je Jandroković kazavši da bi ustrajavanje Petrova bila “uzurpacija svih uzurpacija vlasti”.

‘Most se pretvorio u skupinu opasnih ljudi’

Jandroković je komentirao istu temu i za Jutarnji, gdje je rekao da Most želi zaustaviti demokratsku proceduru, što je bez presedana.

”Ovdje se radi o svojevrsnom revolucionarnom pravu, a Most se pretvorio u skupinu opasnih ljudi. To je nezabilježeno u političkom životu Hrvatske”, rekao je Jandroković za Jutarnji.

”Oni su se sada proglasili samozvanim borcima protiv kriminala, iako imaju manje od deset posto potpore, pa ne dozvoljavaju demokratsku proceduru jer će to značiti pobjedu kriminalaca. To su totalitarne teze. Most sebi daje legitimitet ne tako da proizlazi podrškom građana, već legitimitet proizlazi jer su ”borci protiv kriminala”. I taj je legitimitet jači od onoga koji se dobiva od biračkog tijela”, dodaje Jandroković.

