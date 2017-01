JANDROKOVIĆ SE OBRUŠIO NA POVJERENSTVO ZA SUKOB INTERESA: ‘Potencijalno su svi lopovi jer mogu doći u dućan i ukrasti čokoladu’

Odluka povjerenstva za sukob interesa koja se odnosi na pokretanje postupka u slučaju ministrice Martine Dalić nije baš najbolje sjela HDZ-ovom potpredsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću koji je za N1 izjavio kako se u slučaju da se “ekstenzivno tumači taj potencijalni sukob interesa više nitko neće moći ničim baviti”.

Na pitanje je li se ekstenzivno sukob tumačio i kad je u pitanju bio Tomislav Karamarko, Jandroković je odgovorio: “Neću govoriti o drugim slučajevima, govorim o ovom i o načinu na koji je to formuliralo Povjerenstvo. Za mene je to besmisleno i ovako kako to čini Povjerenstvo čini mi se da će zaista onemogućiti ozbiljno bavljenje politikom. Čini mi se da dolazi do fenomena gdje Povjerenstvo želi sebi uzeti ovlasti koje mu objektivno ne pripadaju i mislim da će trebati razmotriti i kroz zakonska rješenja je li optimalno ovo što sada imamo kroz Povjerenstvo.”

Nakon inzistiranja novinara Jandroković je ipak kazao kako su slučajevi Dalić i Karamarko različiti jer se u ministricinom slučaju radi o dvije osobe, od kojih jedna radi za Hrvatsku, a druga je imenovan aod Vlade.



POKRENULI POSTUPAK PROTIV MINISTRICE DALIĆ I MILANOVIĆA, BANDIĆA KAZNILI S 15.000 KN: ‘Sankcija je primjerena’

Kućni budžet Dalić

“Ne bih ulazio pojedinačno u slučajeve, već bi trebalo dobro raščlaniti što je potencijalni sukob interesa i je li moguće zbog potencijalnog sukoba interesa dovoditi ljude u ovakvu situaciju. Potencijalno su svi lopovi jer mogu doći u dućan i ukrasti čokoladu”, oštro će Jandroković.

Na konstataciju novinara da je Martina Dalić u potencijalnom sukobu jer odlukama o INA-i na neki način odlučuje i o svom kućnom budžetu, Jandroković je kazao: “Sada ću ja biti ekstenzivan. Svaki zastupnik čiji supružnik radi u javnoj upravi, kada odlučuje o povećanju plaće je po toj logici isto u sukobu interesa. Budimo ozbiljni. Ako je netko doista zloupotrijebio položaj onda je to sukob interesa. Ako postoji potencijalni sukob koji nije konzumiran, a zbog njega mi važne osobe dovodimo do toga da za državu ne mogu donositi odluke, onda Hrvatska ima problem. Proanalizirajmo situaciju kakva je u MOL-u, kako se tamo donose odluke i dovedimo sada Hrvatsku koja ima svoje interese u INA-i, da se ravnopravno nosi s mađarskom stranom. Vidjet ćemo da je to nemoguće. Pitam se onda je li to ono što želimo kada su u pitanju nacionalni interesi Hrvatske”, odgovorio je Jandroković.