JANDROKOVIĆ POTVRDIO ONO O ČEMU SE VEĆ DUGO PRIČA: ‘Zakon je jasan, kad krene sudski postupak, ukida se Povjerenstvo’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je kako je, prema Zakonu o istražnim povjerenstvima, jasno da ukoliko se pokrene sudski postupak o nekoj temi koja je predmet istrage povjerenstva, kao u slučaju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor, ono odmah prestaje s radom.

“Zakon je jasan, stoga me iznenađuju tvrdnje predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji je danas iznio nekoliko neistina”, rekao je Jandroković u utorak, uoči sjednice Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice.

Bernardiću zamjera što je izjavio da premijer Plenković krije i ne želi javno govoriti o poslovanju Agrokora, iako se, kaže, zna da se svakog 10. u mjesecu na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva objavljuje mjesečno izvješće o gospodarskom i financijskom stanju Agrokora.

“Svatko tko prati situaciju u Agrokoru zna za to, očito da Bernarndić to ne prati i nema pojma, iako mu je kolega Bačić na zasjedanju Hrvatskog sabora odnio jedno takvo izvješće. On ga nije pročitao, ne zanima ga i očito namjerno manipulira”, dodao je.



Također, smeta mu i što je Bernardić rekao da će se povjerenstvo za Agrokor baviti otkrivanjem kriminala, “a i mala djeca znaju da se otkrivanjem kriminala bave policija i DORH”, dok tvrdnju o tome da bi DORH trebao ispitati one koji će biti protiv povjerenstva ako se pokrene istraga smatra “neobičnom i opasnom”.

“Dakle, oni koji poštuju zakon bi po njemu trebali biti predmet istrage te izjave pokazuju veliku nekompetenciju ili namjerno manipuliranje činjenicama”, istaknuo je Jandroković.

Ponovio je da će se pričekati odluka Županijskog suda – ako on kaže da se otvara istraga i ako to postane pravomoćno, povjerenstvo će sukladno Zakonu prestati s radom.

Upitan o tome hoće li u srijedu na dnevnom redu saborske sjednice biti prijedlog oporbe da se izmjeni odluka o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor rekao je kako sutra neće biti glasovanja o tome, već će se raspravljati samo o točkama dnevnog reda koji je najavljen.

“Kad ćemo razgovarati o uvrštavanju novih točaka u dnevni red i glasati o njima, onda ćemo ih uvrstiti, no, sutra neće biti tog glasovanja, nego u petak”, dodao je.

Jandroković ističe kako HDZ poštuje zakon, dok bi “druga strana, Most i SDP htjeli iz svojih političkih razloga da Hrvatski sabor krši zakon”.

“To jednostavno nije moguće. Kako bi ljudi koji rade u istražnom povjerenstvu sjedili tamo svjesni da krše zakon? Razumijem njihove političke razloge, ali to je neprihvatljivo”, ustvrdio je.

Komentirajući nakon sjednice Bernardićev današnji poziv da već u srijedu na dnevni red sjednice Sabora uvrsti točku o Istanbulskoj konvenciji, Jandroković je rekao da to nije moguće jer nije još došlo kao prijedlog na dnevni red.

“Slušajući Bernardića, on i tako govori o svemu, ali malo toga zna, pa i u ovom slučaju mene proziva da stavim na dnevni red nešto što još nije došlo kao točka i kao prijedlog. Kada za to dođe vrijeme onda ćemo o tome razgovarati”, rekao je.

Na pitanje je li HDZ nadigrao SDP kada se pristalo na osnivanje povjerenstva kako bi se izglasali ustavni suci, Jandroković je rekao kako su oni “prvo ucjenjivali HDZ, cjelokupnu javnost i hrvatske građane jer su to povezali s izborom ustavnih sudaca”.

“Mi smo ostvarili svoj cilj, a oni su očito izabrali krivu metodologiju”, zaključio je Jandroković.