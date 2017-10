JANDROKOVIĆ O SDP-ovoj INICIJATIVI ZA OPOZIV VLADE: ‘Čine to kako bi prikrili unatarstranačke konflikte’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenio je kako zahtjev oporbe, odnosno SDP-a da se iskaže nepovjerenje Vladi neće uspjeti, te kako SDP-ovci sve to čine kako bi prekrili međusobne podjele i konflikte koji postoje unutar te stranke.

“Sasvim sam uvjeren da će vladajuća većina sa 78 glasova dati povjerenje predsjedniku Vlade i Vladi u cjelini, bez obzira što će SDP tražiti”, rekao je Jandroković u emisiji Hrvatskog radija S Markova trga.

Predsjednik Sabora ne spori legitimnost zahtjeva za iskazivanjem nepovjerenja, no drži da SDP za to nije imao opravdane razloge. “To je legitiman zahtjev, ali rasprava će pokazati da je to bio pucanj u prazno”, rekao je Jandroković, koji “prvi i pravi razlog” za takvu SDP-ovu inicijativu vidi u nakani da se “prikriju međusobne podjele i konflikti koji postoje unutar SDP-a”, pa traže točku koja bi pokušali homogenizirati stranačke redove.

Pojasnio je i kako će teći procedura nakon što SDP-ov zahtjev dođe u Sabor, te procijenio kako će, dogodi li se to u četvrtak, SDP-ov zahtjev moći biti raspravljen najranije idući petak (10. studenoga), a najkasnije “negdje” početkom prosinca.



Moramo pričekati da SDP-ov prijedlog dođe, jer još ne znamo kako će ga formulirati, hoće li tražiti opoziv, odnosno izglasavanje nepovjerenja Vladi u cjelini ili samo predsjedniku Vlade, rekao je Jandroković u emisiji S Markova trga urednice Sanje Rabuzin Pavić.