JANDROKOVIĆ O NAPETOSTIMA U HDZ-u: ‘Hrvatska raste, nema povratka na staro’

‘U ovom trenutku bilo tko tko pokuša destabilizirati Vladu i vladjuću većinu sasvim sigurno ne misli dobro o Hrvatskoj.’

Nakon što je Darko Milinović podnio ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a i na konferenciji za medije oštro napao ministra Tomislava Ćorića zbog imenovanja Tomislava Kovačevića za ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera, na tu se situaciju osvrnuo i predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jadroković i rekao da se strasti moraju smiriti. Jandroković je objasnio da čelnika NP Plitvička jezera predlaže ministar, a ne Vlada, i to na prijedlog stručnog povjerenstva.

MILINOVIĆ NAPAO MINISTRA ĆORIĆA: ‘On je kvazi HDZ-ovac, Likom se neće upravljati iz Zagreba! Mojih 10.000 ljudi spremni su ići bosi na Velebit’

‘Treba smirivati tenzije, vjerujem da ćemo ovo brzo privesti kraju’

‘Dakle, bila je odluka stručnog povjerenstva da se radi o najstručnijem čovjeku koji bi trebao najkvalitetnije raditi taj posao. Kolega Milinović, koliko mi je poznato, nije se složio s tim izborom i to je razlog zbog kojeg je podnio ostavku. Razgovarat ćemo oko toga. Mislim da u ovim trenucima, kad Hrvatska ima vrlo dobre i ekonomske pokazatelje, kad smo prvi puta u suficitu, kad imamo i ozbiljne izazove pred sobom, to je nagodba oko Agrokora, to je situacija sa Slovenijom, mislim da treba smirivati tenzije, da treba uvijek javno dobro biti ispred pojedinačnih stavova i mišljenja. Tako da vjerujem da će vrlo brzo ta epizoda biti privedena kraju’, rekao je Jandokrović i istaknuo da nema mjesta panici.



Još je jednom dodao da pri odabiru kadrova stručnost ima prednost.

‘Javni interes, javno dobro je ono na čemu inzistira vrh HDZ-a, ako hoćete i Vlada RH. Morat će se svi prilagoditi i prihvatiti takve stavove i takve pozicije’, kaže Jandroković.

‘Neki nisu ispunili osobne ambicije pa sada dižu tenzije’

Osvrnuo se predsjednik Sabora i na stabilnost stranke, rekavši da bez obzira na pokušaje destabilizacije s raznih strana, HDZ pod vodstvom Andreja Plenkovića nije ugrožen. Oni koji dižu tenzije, kaže Jandroković, vjerojatno nisu ispunili neke osobne ambicije.

‘HDZ je otkad je predsjedničko mjesto preuzeo Andrej Plenković ostvario dvije izvanredne izborne pobjede, i za parlamentarne i za lokalne izbore. Imamo najveći broj župana, gradonačelnika i načelnika još od 90-ih godina. Većinu držimo stabilnom u Saboru i držat ćemo je do 2020. Imamo vrlo dobre ekonomske rezultate, najbolju turističku sezonu. Imamo i izazova o kojima trebamo voditi računa. U ovom trenutku bilo tko tko pokuša destabilizirati Vladu i vladjuću većinu sasvim sigurno ne misli dobro o Hrvatskoj’, kaže Jandroković.

Kada je riječ o povratku Tomislava Karamarka, Jandroković kaže da o tome nema saznanja, ali dodaje:

‘Kao što su rekli neki naši politički konkurenti, Hrvatska raste, pa nema razloga za povratak na staro’, rekao je.

KARAMARKO NAJAVLJUJE POVRATAK U POLITIKU: ‘Stanje u stranci me motivira, puno je nezadovoljnih u HDZ-u’

IZVOR IZ HDZ-a TVRDI: ‘Plenković i njemu bliski ljudi u stranci u paničnom su strahu od Karamarka’

ŠTO STOJI IZA KARAMARKOVE NAJAVE POVRATKA U POLITIKU?: ‘Jedna odluka sigurno ga je ohrabrila…’