JANDROKOVIĆ: ‘Nisam znao da je Petrov tako dobro informiran o stanju u Agrokoru’

Glavni tajnik HDZ-a i potpredsjednik Sabora Gordan Jandroković nije imao informacije o tome da je Božo Petrov tako dobro informiran o stanju u Agrokoru.

Jandorković je to izjavio gostujući u Dnevniku Nove TV, dodavši da su čelni ljudi Vlade ozbiljno prionuli rješavanju problema u Agrokoru čim su prve informacije o poteškoćama u tom koncernu stigle do njih. Smjesta se, kaže, krenulo u spašavanje sustava, radnih mjesta i dobavljača, ali nikako ne i spašavanje Ivice Todorića i njegove obitelji.

Preslagivanje, manjinska vlada ili novi izbori

Na pitanje je li i Božo Petrov bio uključen u priču oko Agrokora, Jandroković kaže da je šef Mosta bio informiran o svemu što su radili čelni ljudi Vlade.

“To je bio jedan intenzivan proces koji je trajao nekoliko tjedana, dnevno se o toj temi razgovaralo, deset, 12 ili 14 sati i Božo Petrov je s vremena na vrijeme dolazio na neke sastanke. Ja nisam bio na tim svim sastancima s obzirom da sam imao i neke druge obaveze. Dakle on je bio dobro informiran o načinu na koji i Andrej Plenković i Martina Dalić i svi ostali ministri na Vladi sudjeluju u rješavanju tog važnog pitanja.



Kazao je i kako su na sjednici predsjedništva HDZ-a donesena tri zaključka: da se krene u pregovore o preslagivanju većine, a ako to ne bude moguće da se ide u razgovore o mogućoj manjinskoj Vladi te da se, ako i to ne bude moguće, ide u nove parlamentarne izbore.

“Razgovarat ćemo sa svima onima za koje procijenimo da mogu osigurati stabilnost, u prvom redu političku stabilnost Republike Hrvatske, stabilnu parlamentarnu većinu i osigurati da Vlada može raditi svoj posao. Dakle politička stabilnost, daljnje provođenje reformi, mi imamo izvrsne gospodarske rezultate, to ne bi trebalo zaboraviti i ono što je jako važno i u ovome trenutku narušavati tu političku stabilnost značilo bi i ugroziti i stvari vezane uz rješavanje situacije s Agrokorom. Mi imamo pred sobom turističku sezonu i krizu na granici sa Slovenijom, a da ne govorim o međunarodnim okolnostima koje su iznimno teške”, rekao je Jandroković.

IDEMO LI NA JESEN NA NOVE IZBORE? Kriza Vlade danas je doživjela vrhunac, sada preostaju četiri scenarija

“Logično bi bilo da Petrov sam odstupi”

Jandroković je uvjere da bi na prijevremenim izborima HDZ sigurno bio pobjednik. Nije htio govoriti o tome hoće li on biti novi predsjednik Sabora kada (i ako) Petrov bude smijenjen.

“Dakle, danas je 79 zastupnika i zastupnica potpisalo da više ne žele da Božo Petrov bude predsjednik Hrvatskog sabora. To znači da je on izgubio legitimitet, on više nema politički legitimitet biti predsjednik Hrvatskog sabora i po meni logičan potez gospodina Petrova bio bi da sam odstupi i da podnese ostavku. Međutim on danas najavljuje da ide sa određenim točkama dnevnog reda i da, koliko on planira, glasovanje dođe na kraju, o njegovom povjerenju”, kazao je.

Za Petrova, koji će odrediti kada će se glasovati o povjerenju ministru Zdravku Mariću, Jandroković kaže da proceduru stavlja ispred političkog legitimiteta kojeg više nema.

NEMA VIŠE NADE ZA MOST? Brkić: ‘Nikakva suradnja s Mostom više ne dolazi u obzir. Nikad’

“Ne želimo izbjeći raspravu o ministru Mariću”

“Što se tiče Marića, dakle vrlo je važna stvar da mi ne želimo izbjeći raspravu o gospodinu Mariću, mi želimo tu raspravu kako bi raščistili neistine, laži i obmane kojima se Most i SDP služi kako bi ovu situaciju iskoristili, ne da osiguraju političku stabilnost već da pokupe jeftine političke bodove za lokalne izbore. Dakle, mi želimo raspravu o tome da se razbije ta priča o nekakvim tajnim vezama između Marića, Plenkovića, Agrokora, to je jednostavno neistina”, rekao je Jandroković pripomenuvši da bi idućeg tjedna “stvari trebale biti riješene”.

Da nije lokalnih izbora, smatra Jandroković, situacija bi bila puno lakša.

“U ovoj fazi, po našem mišljenju, smatramo da je važno da Božo Petrov, s obzirom da je izgubio legitimitet, napusti mjesto predsjednika Sabora, da se osiguraju uvjeti za novog predsjednika Sabora, a nakon toga da se uđe u raspravu o budućim ministrima i novoj parlamentarnoj većini”, zaključio je.

JANDROKOVIĆ: ‘Imamo 79 potpisa protiv Bože Petrova! On više nema legitimitet… Imamo li dovoljno ruku i za novu Vladu? Na dobrom smo putu…’

SVE O NOVOJ KRIZI U VLADI ČITAJTE U NAŠEM SPECIJALU