JANDROKOVIĆ KOMENTIRAO BURNU SCENU U SABORU: ‘Otkako sam ovdje, ne sjećam se da se takvo što dogodilo’

Predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, gostujući na N1 televiziji kazao je kako pozdrav ‘Za dom spremni’ nije primjeren te da minstrica Dalić nije trebala reagirati na prozivke zastupnika Bulja na način na koji je reagirala.

Na samom početku razgovora, predsjednik Hrvatskog sabora osvrnuo se na današnju reakciju potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, Martine Dalić na prozivke mostovog zastupnika Mire Bulja te je kazao kako je to bila jedna netipična reakcija ministrice Dalić.

‘Otkad sam u Hrvatskom saboru, ni ne sjećam se da se takvo što dogodilo. Očito izazvana riječima zastupnika Bulja, potpredsjednica Vlade Dalić je jako emotivno reagirala, ustala i počela polemizirati sa zastupnikom, što je, naravno, izvan našeg Poslovnika. Upozorio sam ju da takvo ponašanje nije u skladu s onim što bi trebalo biti u Hrvatskom saboru, tako da se nadam da se takva događanja neće ponavljati’, kazao je Jandroković.

Nepodopštine u Saboru

Upitan kako tumači odgovor premijera Plenkovića koji je u Saboru kazao, nakon što je opomenut jer nije odgovarao na pitanje zastupniku čiji je bio red te je rekao da on ‘može što hoće’, predsjednik Sabora je kazao da je premijer već sam rastumačio te riječi te da ga nema potrebe braniti.



‘Nije mislio da može sve što hoće u životu, nego da može reći u Hrvatskom saboru ono što želi, ponukan, pretpostavljam, raspravama pa i vrlo grubim uvredama koje je pretrpio na vlastiti račun. Inače, rasprava je bila, kao i uvijek na aktualnom prijepodnevu, dosta gruba, ponekad i bez argumenata, svodila se na osobne uvrede, optužbe, pa ponekad i klevete, tako da naravno da tu dođe do višeg tona, to treba kontrolirati i izbalansirati i trudim se, kao predsjednik Sabora, da to radim korektno’, rekao je.

Spomenuo je i dolazak zastupnika Ivana Pernara u majici s natpisom ‘HDZ LOPOVI’ te kazao da je jedini način reakcije baš onaj na koji je on reagirao, a to je da se ga svjesno i namjerno ignorira.

‘Ja sam ga svjesno i namjerno ignorirao, jer je on došao tako obučen, kako bi na sebe skrenuo pozornost. Dakle, u nedostatku ozbiljnog sadržaja poseže se za takvim jeftinim provokacijama i smatram da takve stvari treba ignorirati’, kazao je.

Istražno povjerenstvo za Agrokor

Dodao je u intervjuu da nije istina da HDZ neće podržati osnivanje Istražnog povjerenstva za Agrokor jer nepodržavanjem tog povjerenstva želi prikriti nepravilnosti u samom koncernu, kako se priča, te je kazao da je u tijeku istraga po pitanju Agrokora.

‘HDZ je, Vlada i Sabor donio zakon koji regulira tu problematiku i to teško stanje povezano s Agrokorom. Nitko tu nema nikakvog razloga bilo što kriti i naš je interes da državna tijela koja su za to nadležna provedu potrebne radnje kako bi se utvrdilo što se u Agrokoru doista događalo i da oni koji su odgovorni i odgovaraju. Što se tiče Istražnog povjerenstva, očita je namjera i SDP-a i nekih drugih oporbenih klubova da iz toga izvuku političku korist, manje ih zanima kaznena odgovornost, ako ona postoji, kod nekih ljudi, a više su zainteresirani za saborsko nadmetanje i prikupljanje političke koristi od ove teške situacije s Agrokorom’, dodao je Jandroković.

Arbitraža

Upitan je li premijer htio dobiti potporu za implementaciju arbitražne presude s obzirom da je jučer u Banskim dvorima održan sastanak oko arbitraže sa Slovenijom, Jandroković je kazao kako tako nešto nije bila namjera tog sastanka.

‘Mislim da je svima koji su dobronamjerni jasno što je predsjednik Vlade želio. Želio je upoznati predsjednike drugih parlamentarnih stranaka s onim što planira učiniti kad je u pitanju Slovenija. Najavio je vrlo jasno da želi bilateralni razgovor i dogovor sa slovenskom stranom. Hrvatski sabor donio je odluku da neće priznati presudu Arbitražnog suda, to se i dogodilo i to se neće promijeniti, ali mi ne možemo ostati na tome, nego želimo kroz bilateralne razgovore donijeti rješenje. Moje mišljenje je da sada postoji solidan prostor da se pronađe rješenje za granice između Hrvatske i Slovenije’, rekao je.

O rješenju arbitražnog spora nije želio nagađati već je poručio kako u ovom trenutku nije ‘mudro niti politički korisno najavljivati kakvo će biti moguće rješenje’.

‘Ono što je važno je da se ono pronađe u prijateljskom duhu, da i jedna i druga strana budu zadovoljne nakon postignutoga dogovora. Sam meritum arbitražne presude, o tome je bilo govora na sastanku s predsjednicima stranaka, dosta je dobar za Hrvatsku. To je ono što je važno, to je jedan element o kojem se dosad nije puno govorilo, ali to je nešto što je postalo potpuno razvidno nakon jučerašnjeg sastanka, međutim, obaveza je Hrvatskog sabora da ne prihvaća tu odluku iz razloga što je slovenska strana teško kompromitirala arbitražni proces’, rekao je.

Obrazovna reforma

Komentirajući potez ministrice Divjak koja je pozvala da se vrate u reformu svi oni stručnjaci koji su radili za vrijeme Borisa Jokića, Jandroković je kazao da HNS, kao i HDZ, sustavno prilaze tom pitanju te da će novi pristup biti pluralan.

‘Uvažavat će razlike koje u hrvatskom društvu postoje. Dakle, nikakve isključivosti tu neće biti. Tražit ćemo, s obzirom da su tu svi zainteresirani za to kako će izgledati buduća reforma obrazovnog sustava, da se uzme u obzir raznolikost hrvatskog društva i razmišljanje hrvatskih ljudi’, kazao je te dodao da je premijer na čelu tog Povjerenstva kako bi se dala posebna važnost i posebni značaj samom povjerenstvu, a ne zato što ne vjeruje dovoljno HNS-u.

‘Ovdje nije pitanje povjerenja, nego je pitanje ustroja. Dakle, premijer bi vodio povjerenstvo, potpredsjednice bi bile ministrica i predsjednica saborskog odbora, plus stručnjaci koje će predložiti sam predsjednik Vlade, jer to je povjerenstvo koje je izravno pod njegovim upravljanjem, da tako kažem, i ne vjerujem u prijepore, vjerujem da ćemo u jednoj tolerantnoj atmosferi doći do najboljih rješenja. Što se tiče poziva ovim stručnjacima, po informacijama koje sam dobio, radi se o jednom upitu koliko njih je zainteresirano za nastavak rada i ministrica je bila vrlo jasna i rekla da to nisu ničiji ljudi, niti moji, niti Jokićevi niti Barišićevi, to su stručnjaci i očekujem da će se u tom stručnom dijelu uvažiti pluralnost hrvatskog društva’, kazao je Jandroković.

Ploča u Jasenovcu

Na pitanje smatra li da će rješenje u vidu premještaja ploče HOS-a u Jasenovcu biti razlog da se ta tema i dalje povlači po sabornici, Jandroković je kazao da će se rješenje tražiti u dva koraka.

‘Dakle, prvi korak je bilo izmještanje ploče iz Jasenovca u Novsku. Jasenovac je takvo mjesto u kojem nazivu ili pozdravu Za dom spremni sasvim sigurno nema mjesta. Ima puno onih koji nisu zadovoljni, ali tražit ćemo rješenje da što više ljudi bude zadovoljno i u drugom koraku, nakon što Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima dade svoje preporuke, donijet ćemo odgovarajući zakon i vjerujem da ćemo tu temu korištenja znakovlja iz totalitarnih režima, nedemokratskih i zločinačkih režima konačno skinuti s dnevnog reda’, rekao je.

Korištenje pokliča ‘Za dom spremni’ nazvao je kompleksnim pitanjem te dodao kako taj problem ima dvije razine.

‘Kad je korišten kao ustaški pozdrav, on je apsolutno neprihvatljiv i od prvoga trenutka mislim da sam bio jasan, govorio sam više puta o toj temi, dakle, Za dom spremni je ustaški pozdrav koji nije prihvatljiv. Korišten je u okviru jednoga grba tijekom Domovinskoga rata i tamo taj pozdrav stoji, zakonski je to legalizirano, dakle, ne od strane ove Vlade, nego od 2003. To je bila vlada onih koji to sada napadaju i zgražaju se kako je moguće da takav pozdrav uopće postoji u okviru toga grba. Taj grb je registriran u okviru SDP-ove Vlade. Molim vas da se to jasno i glasno kaže i registrira’, rekao je.

Upitan zbog čega je toliko teško zabraniti ustaški pozdrav, Jandroković je ustvrdio da je taj pozdrav ‘neprihvatljiv i treba ga zabraniti’.

‘Što se tiče ovoga grba, tu treba napraviti dodatnu analizu i vidjeti kako je bilo moguće da Ministarstvo uprave takvo što registrira i koji je kontekst u kojem se ovdje pojavljuje taj pozdrav’, kazao je te ponovio kako ‘ustaški pozdrav Za dom spremni nije prihvatljiv i treba ga zakonski zabraniti, ali isto tako treba voditi računa o kontekstu u kojem se pojavljuje u grbu ove braniteljske udruge’.