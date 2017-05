JANDROKOVIĆ: ‘Hoće li nas podržati Silvano Hrelja? Razgovaramo o novoj većini, sve ćete znati nakon izbora’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković (HDZ) nije danas otkrio hoće li HDZ, u nastojanju da osigura dovoljno ruku za potvrdu četiri nova ministra, surađivati i sa Silvanom Hreljom iz HSU-a, strankom, partnerom SDP-a i HNS-a.

“U ovom trenutku ne bih želio ići dalje od konstatacije da će sve biti poznato nakon drugog kruga lokalnih izbora. Razgovara se s određenim strankama, s određenim saborskim zastupnicima, cilj nam je formirati vladajuću većinu u Saboru”, izjavio je Jandroković nakon što se, u okviru manifestacije Dan otvorenih vrata Hrvatskog sabora, susreo s građanima.

Opetovao je da HDZ ne bježi od izbora, no da drži kako, s obzirom na trošak i vrijeme koje bi uzeli novi parlamentarni izbori, treba još jednom pokušati razgovarati s političkim strankama u Hrvatskom saboru.

“Bolje je još jednom otvoriti raspravu unutar postojećeg saziva Sabora, formirati većinu da Vlada može nastaviti s radom”, rekao je Jandroković.



Nakon lokalnih izbora stvari će biti potpuno jasne

Pred nama je drugi krug lokalnih izbora, još uvijek rezultate tih izbora ne bismo željeli opterećivati nacionalnom razinom, izjavio je predsjednik Sabora i poručio kako očekuje da će nakon lokalnih izbora stvari biti potpuno jasne “i da će u Hrvatskom saboru ponovno postojati većina koja će podupirati Vladu i izglasati nove ministre”.

Inače, predsjednik HSU-a Silvano Hrelja je za nedjeljni Jutarnji list rekao da je iz HDZ-a “dobio signale za razgovor”. Istaknuo je kako predstavlja biračko tijelo “koje nema previše vremena za čekanje” i da nema problem s tim da podrži Vladu koja će zauzvrat riješiti određene probleme umirovljenika, od dopunskog zdravstvenog, mirovinska pitanja i pitanja socijale.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković potvrdio je danas da će Sabor novu sjednicu početi 7. lipnja, te da će se prije toga sastati saborsko Predsjedništvo.

SDP-ovu Gordanu Marasu, predsjedniku Odbora za zaštitu okoliša, koji je najavio da će u utorak sazvati Odbor s temom imenovanja novog ministra zaštite okoliša poručio je da to može učiniti, no da to nema nikakvu obvezujuću snagu.

Lijepa tradicija

Za Dan otvorenih vrata, Jandroković kaže da je lijepa tradicija i da mu je zadovoljstvo nastaviti ju. Zanimljivo je čuti što građane zanima, što bi mijenjali, dobro je čuti njihov glas, jer vjerujem da govore u dobroj namjeri, rekao je predsjednik Sabora kojeg su građani ‘propitivali’ o reorganizaciji državne uprave, o tome tko radi na rješavanju graničnih pitanja sa Srbijom, tražili da se ograniči broj mandata za načelnike, gradonačelnike i župane, ljutili na razinu saborskih rasprava i na praznu sabornicu itd.

Manifestacija Dan otvorenih vrata Sabora održava se po sedmi put, organizira ju saborska Služba za građane, u spomen na Dana Hrvatskog sabora i 30. svibnja 1990. godine, kada je nakon desetljeća komunističke vlasti konstituiran prvi demokratski izabrani višestranački Sabor

Građani u zgradu Sabora mogu ulaziti od 10 do 17 sati, bez najave. Ove ih je godine nešto manje, vjerojatno zbog proslave Dana Grada Zagreba i činjenice da je dio građana otišao na Jarun gdje se slavi Dan Oružanih snaga, kaže voditeljica Službe za građane Ružica Šimunović.