JAMBO ODVAGNUO IZMEĐU MOSTA I HDZ-A: Evo koga je odlučio podržati u drugom krugu izbora u Metkoviću

Očekivano tijesan bio je rezultat gradonačelničkih izbora u Metkoviću, utvrdi Mosta, gdje u drugi krug idu kandidatkinja te stranke i aktualna gradonačelnica Katarina Ujdur te HDZ-ov Dalibor Milan.

Ujdur je osvojila 40,56 posto glasova, odnosno 182 više od Milana koji je dobio 38,53 posto. Stoga bi eventualnu prevagu u drugom krugu trebao donijeti bivši gradonačelnik Metkovića, HSS-ovac Stipo Gabrić Jambo, koji je također bio gradonačelnički kandidat i osvojio 13,68 posto glasova. Između nega i Mosta već dugo vremena valda neskrivena netrpeljivost, a u razgovoru za N1 televiziju otrkio je kome će u drugom krugu dati podršku, a s njime, valjda, i njegovi birači.

“Projekte se može realizirati samo uz HDZ”

“Nisam ni s kim iz HDZ-a razgovarao, ali ću Milana podržati u drugom krugu jer mislim da Metković mora imati dobre odnose s Dubrovnikom i Zagrebom. Država je centralizirana i želim da se realizira dio projekata, a to se može samo uz HDZ. Most je zadnje 2 godne bio u Zagrebu. Za dvije godine nismo dobili ništa. Mandarina je bila kunu ili niže, a imali smo ministra poljoprivrede”, kazao je Gabrić dodajući da svoju podršku neće ičime uvjetovati.



“Ja nisam Most koji stalno ucjenjuje vladu Oreškovića, a sad i Plenkovića. Ja sam dijete grada i neću ništa uvjetovati. Želim da mladi ne odlaze da se borim za jedan grad. U ovom gradu Most je posvađao svakoga”, rekao je.

“Može Grmoja doći i zavijati k’o vuk…”

Na pitanje bi li dao podršku Ujdur ako bi (p)ostala gradonačelnica, Gabrić je rezolutno odgovorio: “Ni u kakvom scenariju!”

“Pljuvali su me četiri godine. A Ujdur može biti gradonačelnica kao moja pokojna majka koja je umrla 2010. godine”, dodao je u razgovoru za N1.

On Most naziva sektom prevaranata i lažova te ih poziva da pokažu zapisnik o proračunskom nadzoru tvrdeći da je dug grada danas veći nego kada je on bio na čelu Metkovića.

“U Metkoviću smo osvojili 2 mandata koja su značajnija nego prije. Što se tiče HSS-a i Jamba, sljedeće četiri godine Most ne mora ni dolaziti u Gradsko vijeće. Ako Grmoja ne zna, demokracija je 50 posto. Može doći tamo pa zavijat k’o vuk neće mu proć ništa kao što nije ni nama prošlo”, kazao je Gabrić Jambo.

