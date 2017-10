JAKOVČIĆ (IDS) KOMENTIRAO MOGUĆE ODCJEPLJENJE ISTRE : Mogu li Istrijani po uzoru na Katalonce pokrenuti referendum?

U velikom intervjuu za jedan dnevni list, bivši predsjednik IDS-a i zastupnik u Europskom parlamentu, Ivan Jakovčić, progovorio je o nizu tema, a osvrnuo se i na aktualnu situaciju u Španjolskoj u kojoj vrije zbog zagovornika neovisnosti Katalonije čemu se protive centralisti iz Madrida.

“Nedjeljni referendum u Kataloniji nije legalan, ali svaka mudra vlast ne bi nikada zatvorila oči pred onim što se dogodilo! Svi znamo da je volja naroda u Kataloniji održavanje legalnog referenduma. Naime, skoro 80 posto građana želi referendum, mada je u isto vrijeme manje od 50 posto bilo za nezavisnost Katalonije. Nakon svega, čini mi se da se Katalonija na dan referenduma probudila s manjinom koja želi nezavisnost, ali zaspala s većinom koja želi odcjepljenje od Španjolske”, izjavio je hrvatski euro-parlamentarac i bivši predsjednik IDS-a, Ivan Jakovčić u velikom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

KATALONIJA: Što je stvarno potrebno da se neovisnost postigne u praksi i u skladu s međunarodnim pravom?

Nasilna reakcija španjolskih vlasti ga je podsjetila na ratne devedesete u Hrvatskoj

Jakovčić smatra kako je ovim potezom Katalonija definitivno bliže toliko željenoj neovisnosti, ali kako će “pregovori biti neminovni” jer “unilateralno proglašavanje nezavisnosti od strane katalonske Vlade neće imati pravnog učinka i teško bi se sprovel0”.



LOŠE VIJESTI ZA BARCELONU: ‘Ako se Katalonija odvoji od Španjolske, ona neće biti članica Europske unije’

“Mislim da su i naši prijatelji u Kataloniji toga svjesni. Kolege u Parlamentu tražili su i moja razmišljanja o svemu i podcrtao sam da je Hrvatska pravno drugačiji slučaj. Dao sam do znanja da svako proglašavanje nezavisnosti mora imati sljedeći korak. Svakako će biti mudro, ako u ponedjeljak jednostrano proglase nezavisnost Katalonije, da to bude s odgodom, jer u suprotnom vidim samo crni scenarij”, rekao je Jakovčić.

Nasilnu reakciju vlade u Madridu Jakovčić ocjenjuje brutalnom, a sve ga je, kako kaže, podsjetilo na ratne devedesete u Hrvatskoj.

‘I kod nas ima onih koji bi rado vidjeli Istru kao Republiku’

“Podsjetilo me na naše devedesete i Miloševićeve metode gaženja slobode izražavanja i volje ljudi. Pogotovo je to bilo zastrašujuće vidjeti na starijim nemoćnim osobama. Takvo iživljavanje španjolske policije snažno je negativno odjeknulo i osuđeno je nedvosmisleno širom EU-a. U parlamentarnoj raspravi svi su to osudili. I najveći protivnici katalonske nezavisnosti rekli su mi, u privatnim razgovorima, da je to bilo apsolutno neprimjereno i dodatno dolilo ulje na vatru. Slično je i sa govorom španjolskog kralja Felipea VI., koji se krajnje pojednostavljeno obrušio na svoje odmetnute podanike”, izjavio je.

KATALONIJA ĆE U PONEDJELJAK PROGLASITI NEOVISNOST?! Tvrdi to izvor iz regionalne vlade

Na pitanje može li se i u Hrvatskoj, kad je riječ o Istri ili nekoj drugoj regiji, očekivati sličan scenarij kao u Španjolskoj, Jakovčić je odgovorio:

STAZIĆ ZBOG IZJAVE DOBIO OPOMENU U SABORU: ‘Istra bi trebala postupiti kao Katalonija’

“Ne vjerujem. Istra želi jaku financijsku regionalnu autonomiju u Hrvatskoj i ništa više. Ma da i kod nas ima onih koji bi rado vidjeli Istru kao Republiku, za mene to nije ni realno ni potrebno. Potrebna je jaka decentralizacija Hrvatske i sve smo rješili. Uostalom, Titovi partizani su, uz podršku istarske crkve, htjeli sjedinjenje s Hrvatskom još davne 1943 i ja to poštujem”, kazao je.

NOVI ZAPLET U ŠPANJOLSKOJ: Ustavni sud zabranio sjednicu katalonskog parlamenta na kojoj bi trebala biti proglašena neovisnost

Kritizirao Nenada Stazića

Na nedavni istup SDP-ova zastupnika Nenada Stazića koji je u Saboru “pozivao Istrane na referendum i odcjepljenje Istre od Hrvatske”, Jakovčić ne gleda blagonaklono.

Istru je, kazao je SDP-ovac, u sastav Hrvatske vratio Josip Broz Tito. “A država se ova odriče i Tita i njegovog djela. Možda me ovaj katalonski referendum asocira na Istru. I Španjolska je po Ustavu unitarna, pa se Katalonija ne može odvojiti. I Hrvatska je unitarna, pa kad se već odriče i Tita i njegovog djela i kad Istrijan toliko uplaćuje, a ovako ih se vrijeđa mislim da bi Istrijani trebali razmisliti da postupe kao Katalonci”, rekao je Stazić u Saboru.

SVAĐA U SABORU ZBOG STAZIĆEVE PROVALE O ISTRI: ‘Optužio ga je da ne voli Hrvatsku, to je uvreda!’

“Istup vrckavog Stazića je dijelom provokacija koja nije dobrodošla. K tome potpuno je neuvjerljiva. Nitko nema pravo gurati građane Istre u nepromišljene političke avanture, a naročito ako je izvan Istre. Dodatno je sve neuvjerljivo jer znamo da je SDP, dok je baš Stazić bio vrlo utjecajan, dvaput bio na vlasti s IDS- om i svaki put su se oglušili na naše zahtjeve za decentralizacijom zemlje. Stoga predlažem da zajedno pobijedimo HDZ i promijenimo supercentralizirani sustav. Veli se: treća-sreća!”, zaključio je Jakovčić.