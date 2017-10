JADRANKA TODORIĆ: ‘Moj je brat do 50. godine spavao u krevetu koji je kupio naš otac! Pa dajte se više okanite haljina, gaća i torbi’

Jadranka Todorić, sestra bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, ponovno se obratila novinarima nakon izlaska iz Kulmerovih dvora. Kao i jutros, gospođa Todorić se ničim izazvana zaustavila kod reportera koji već danima ‘kampiraju’ ispred luksuzne vile i krenula s monologom.

“Molim vas, trudite se svakog dana svijet učiniti boljim. I kad se probudite odlučite to i kad idete spavati razmislite jeste li to napravili. Nitko od nas ne može napraviti revolucionarna djela, ali koliko je u našoj mogućnosti… Kad ovoj djevojci kažem da je lijepa, već sam i tako uljepšala svijet”, rekla je Todorićeva sestra.

“Moj mi brat ne nedostaje jer je sa mnom. Moj je brat u mom srcu”, ponovila je Jadranka Todorić i dodala da se ni sa svojim nećakom ne treba čuti.



“On je sa mnom uvijek, ma gdje bio. A ja vam svima želim da vam nećaci budu i upola kao što je moj. Čovjek s najvećim srcem na kugli zemaljskoj”.

Na pitanje misli li da su članovi njezine obitelji krivi za ono što im se stavlja na teret, Todorić kaže:

“Sve se može oprostiti, ali uspjeh i pokušaj da budete drugačiji – ne. Moj brat je s tri posto obradive površine u Hrvatskoj imao 30 posto poljoprivrednih prinosa. To je, recimo, moj brat napravio. Ali, vi to nigdje niste napisali. Umjesto da tu čučite i stare tete intervjuirate odite pa snimite kako danas izgleda Baranja, kako izgleda Agrolaguna, svaki trs stoji na svom mjestu. Tragovi njegovog truda se vide, a vi nitko o tome ne zborite, a to je ružno. Pozivam vas na dobrotu i na pokušaj učinimo boljim. A vi ste prvi, prvi od prvog koji to sasvim sigurno možete”.

Kaže da ne zna gdje se njezin nećak Ante trenutačno nalazi.

“A što biste vi s njim? Slikali ga? On je jedan prekrasan čovjek, pod jedan. Ako ćete o njemu pisati kao o lijepom čovjeku, onda pitajte ljude kojima je pomogao, kolike je liječio, kolike je vozio. Ma, neću ja o tome pričati”, kaže Jadranka Todorić.

Na ponovni upit misli li da su njezin brat i nećaci krivi za propast Agrokora, Todorić kaže:

“Ne znam što im se stavlja na teret. Ali, znam što sam vidjela u životu, sve je bilo na svom mjestu”, rekla je Todorić pa upitala novinare jesu li ikad zaposlili nekoga.

“A kad netko zaposli puno više ljudi, onda je to krimen”.

Pitanje novinara koliko je teško sada doći u dvorac kada je pod opsadom policije Jadranka Todorić nije baš dobro razumjela pa je počela pričati o svom skromnom bratu.

“Ma tko vam šiša dvorac, dragi dečec, pa kaj je vama? To je samo izvanjsko za ove koje vole fotografirati. Pa moj brat je do 50. godine spavao u krevetu koji je kupio naš otac. I nije bio bolji niti lošiji čovjek nego što je to danas. Dajte se okanite haljina, gaća, cipela i torbi. Dajte učinite svijet boljim”, rekla je Todorić za kraj.