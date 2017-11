JADRANSKA MAGISTRALA – PAKAO ZA VOZAČE: Ovo su sve crne točke dionice koja prolazi Dalmacijom, jedan potez je najkritičniji

Od početka godine na Jadranskoj je magistrali zabilježeno više od 260 incidenata sa šest smrtno stradalih osoba. Radi se o najopasnijoj prometnici na području Splitsko-dalmatinske županije.

Na potezu od Bajnica do Omiša izgubljeno je najviše života. Taj dio magistrale zovu i ‘crna dionica’ jer je na njemu u godinu dana bilo čak 50 prometnih nesreća, pri čemu je u tri sudara stradalo ukupno pet osoba.

U sudaru Prometova autobusa na liniji Omiš-Split i Peugeota na istočnom ulazu u Krilo Jesenice na licu mjesta poginule su tri osobe. U ostalih 47 nesreća četiri su osobe teško ozlijeđene, a 35 ih je zadobilo lakše ozljede, piše Slobodna Dalmacija.

Tijekom prošle godine na potezu Pisak-Dubci dogodilo se šest prometnih nesreća. U njima, na sreću, nije bilo poginulih, dok je u tri sudara lakše ozlijeđeno osam osoba.



Od 260 nesreća od početka godine godine, na dijelu Jadranske magistrale između mjesta Svinca na zapadnom rubu splitsko-dalmatinske županije do Gradca koji graniči s Dubrovačko-neretvanskom, inače dugom 140 kilometara, smrtno je stradalo šest ljudi. Teško su ozlijeđene 34 osobe, dok je njih 140 zadobila lakše tjelesne ozljede.

Druga na listi po broju prometnih je cesta Brnaze-Vinjani duga 66 kilometara. Od siječnja do polovice listpada tamo se dogodilo 85 nesreća u kojima su stradale četiri osobe. Sedam je osoba teško ozlijeđeno, dok su 53 zadobile lakše tjelesne ozljede.

Crna je točka i 50-kilometarska dionica državne ceste 1 od Potravlja do Splita. Tamo su se dogodile ukupno 83 nesreće s dvije poginule osobe.

Ove godine ipak nešto manje poginulih

Stalni sudski vještak za cestovni promet, inženjer Stanko Smodlaka, analizirao je podatke te zaključio kako je broj poginulih nešto manji u odnosu na prošlu godinu, posebno na Jadranskoj magistrali.

‘Tome je pridonijela dogradnja Magistrale na dionici kroz Kaštela, koja je puštena u promet u punom profilu uoči ljeta. Većina prometnih nesreća dogodila na potezu od Stobreča do Omiša, zbog čega mi iz Udruge prometnih inženjera godinama upozoravamo na neodrživo stanje s obzirom na broj vozila, posebno u turističkoj sezoni. Zabrinjavajući je trend povećanja nesreća na dionici Magistrale prema Makarskoj, posebno motociklista, jer se ništa značajno nije ulagalo u tu prometnicu praktički od njezine izgradnje prije 52 godine’, rekao je vještak za Slobodnu Dalmaciju.

Smodlaka je usporedio i statistiku te stanje na terenu i za druge dvije opasne prometnice.

Potrebna je izgradnja sinjske obilaznice

‘Što se tiče prometnice Brnaze – Vinjani, od početka godine zabilježen je znatan broj poginulih motociklista, posebno na dionici od Brnaza do Trilja. Vidljivo je da i unatoč nizu građevinskih zahvata na dionici Lovreć – Imotski imamo dosta prometnih nesreća, pa vjerujem da će se konačnom izgradnjom cijele ceste Zagvozd – Imotski i spoja Imotske krajine s autocestom bitno rasteretiti promet na potezu od Lovreća i učiniti ga manje rizičnim. Na cesti od Potravlja do Splita najkritičnija je baš dionica od Potravlja do Sinja, jer se značajni dio prometa s triljskog, a time i šireg imotskog prostora slijeva upravo na potez od Sinja prema Vrlici. Sve dok se ne izgradi sinjska obilaznica, teško se može govoriti o normalnom odvijanju cestovnog prometa na ovom dijelu’, zaključio je Smodlaka.