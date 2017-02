KOSOR O SKANDALOZNIM GLASNOVIĆEVIM IZJAVAMA: ‘On krši Ustav RH. Vlast ne bi smjela šutjeti’

Nezavisni saborski zastupnik Željko Glasnović jedna je od onih koji najčešće, svojim izjavama u javnom prostoru, krši Zakon o zabrani diskriminacije donesen u vrijeme mandata premijerke Jadranke Kosor.

U izjavi Novom listu, Kosor danas kaže kako bi svi koji obnašaju vlast morali reagirati na diskriminatorske izjave, kao i na pozdrav “Za dom spremni”, ali to ne čine. Što se samog Glasnovića tiče, Kosor kaže da on svojim izjavama grubo krši Ustav.

Kosor: Domoljublje se iskazuje poštivanjem Ustava

“Taj je zakon (o zabrani diskriminacije) samo prošireni i dodatno obrazloženi ustav, ali temeljne ustavne vrijednosti jasne su od devedesetih. Domoljublje u miru iskazuje se prije svega poštovanjem Ustava i zakona. Nazivajući neistomišljenike “biološkim izrodima” ili “jugokomunistima” kao i mnogočim što govori i radi, zastupnik Glasnović, znao to ili ne, krši temeljne ustavne vrednote, poput prava na slobodu misli i izražavanja. No nije on najveći problem. Problem je u tome što oni koji su odgovorni za državu i poštovanje zakona ne reagiraju na takve izjave”, kazala je Kosor.



Glasnovićevi “biološki izrodi i anarhokomunisti”

Zadnji povod u nizu za reakciju vlasti Glasnović je dao tijekom jučerašnjeg skupa potpore uvođenju obveznog vojnog roka, održanog ispred Ministarstva obrane RH.

“Trojanski konj u Hrvatskoj još je uvijek prisutan. Nije nama u Hrvatskoj problem ni mudžahedin ni četnik, nego peta kolona u medijima i politici. Oni se ne protive vojnom roku, nego hrvatskoj državi. To su biološki izrodi, anarhokomunisti, koji su nekad plesali Žikino kolo, a sad im smeta sve hrvatsko”, kazao je Glasnović.

Uvođenje vojnog roka, po njegovom tumačenju, potrebno je između ostalog i zato što su “muškarci danas feminizirani (zbog previše estrogena u vodi!)” i jer “ne mogu napraviti ni dvadeset sklekova”.

