JADRANKA KOSOR: ‘Milanović se sprema za predsjedničke izbore, inficiran je politikom’

Bivša premijerka jutros je komentirala najnoviju aferu koja trenutno vlada hrvatskim medijskim prostorom – aferu ‘Dnevnice’, zbog koje je bivša desna ruka i glavni operativac Zorana Milanovića, Tomislav Saucha, trenutno u istražnom zatvoru u Remetincu.

Kosor smatra kako se radi o relativno jednostavnom slučaju koje se brzo može razriješiti.

‘Ja ne bih ulazila u bilo kakve dublje analize. Inače nisam ni u mnogim drugim procesima, koji su započinjali, pokušavala sama analizirati o čemu se radi, zato što je to sad u rukama državne institucije. Meni se čini da je ovo relativno jednostavan slučaj i da se može razriješiti u ovoj fazi. Voljela bih da se u svim slučajevima, kad se priča o zloporabi u visokoj politici, daju isti kriteriji, i u fazi istrage, pa i u pozivanju na presumpciju nevinosti. Nažalost, u Hrvatskoj kad se govori o ovakvim radnjama, koje dovode do mogućih koruptivnih djela, u političkoj sferi vlada pravilo da ćemo svoje štititi, a tuđe razapeti. Pravna će se država uspostaviti kad kriteriji za sve i nulta tolerancija na bilo kakvu korupciju bude jednaka. Što se tiče funkcioniranja Ureda premijera, svaki premijer ima svoj stil, pa nisam upućena na koji je način funkcionirao Milanovićev ured, ali naravno, predstojnik ureda premijera jest iznimno važna osoba za funkcioniranje Vlade, to je glavni filter i zadnja stanica do predsjednika Vlade’, rekla je Kosor za N1.

‘Milanović mora biti ispitan kao svjedok’

Vjeruje kako je logično da Zoran Milanović bude pozvan u DORH.



‘Mislim da bi to bilo logično, zato što i on sam kaže da je njegov predstojnik njegov osobni odabir. To mora biti osoba od osobitog povjerenja. To nisu ljudi zamišljeni da vas štite, nego su ljudi zamišljeni da budu zadnja stepenica do predsjednika Vlade’, rekla je Kosor koja smatra da Milanović mora biti ispitan kao svjedok.

Za bivšeg premijera vjeruje kako je i dalje zaražen politikom, pa čak i da se priprema za predsjedničke izbore.

‘Milanović će se vratiti’

‘Milanović spada u tu vrstu političara kod kojih je teško naslutiti odlazi li iz politike. Moj dojam, s obzirom na eros koji je bio vidljiv, jest da mislim da ne odlazi. Dovoljno je inficiran politikom i dovoljno mlad da ga to drži. Mislim da će se vratiti. Moguće je da se priprema za predsjedničke izbore, ne vjerujem da nije tako’, rekla je Kosor.

Komentirala je i Milanovićevu izjavu u kojoj je kazao kako ju je Andrej Plenković iskoristio da uđe u visoku politiku.

‘Činjenica jest da je Plenković bio moj kandidat za zamjenika predsjednice, činjenica jest da spada u skupinu ljudi koje sam upisala u HDZ. Znam da on ne voli da o tome govorim, pa neću puno, ali to su činjenice koje se ne mogu osporiti. Kad to govorim, ja ga ne kritiziram, to su činjenice, jer 2011. nije bila prije sto godina. Kad smo nakon izbora svi ušli u parlament, Andrej Plenković je bio u skupini promatrača u Europskom parlamentu. Ja se ničega od toga što sam radila ne odričem i svatko živi sa svojim političkim odlukama’, kaže Kosor.

‘Most nije trebao odšutjeti na slučaj Barišić’

Analizirala je o odnos HDZ-a i Mosta, rekavši kako bi Most trebao dići glas kad se radi o optužbama za plagijat na račun ministra obrazovanja Pave Barišića.

‘Prvi put neka stranka, koja je dio vladajuće koalicije, nema nikakvo mišljenje o ministru Barišiću, odšutjeli su u raspravi. Netko tko vodi državu mora imati mišljenje o tako važnim stvarima poput toga je li ministar obrazovanja plagijator ili nije. Imali smo paradoks, Vrdoljak, koji je bio predlagatelj smjene, isto se nije pojavio na glasanju’, zaključila je Kosor.