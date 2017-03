‘JA SAM ODLUČIO I KRENULI SMO’: Ministar Orepić ne zna da se HDZ protivi njegovoj reorganizaciji MUP-a

Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić rekao je u četvrtak kako mu nije poznato da se HDZ protivi prijedlogu teritorijalne reorganizacije MUP-a, kojim njegovo ministarstvo želi osigurati veći broj policajaca na terenu, dok je najavu pripajanja sektora za porezne prijevare Ministarstva financija Poreznoj upravi nazvao “besmislicom”.

Teritorijalnom reorganizacijom MUP-a, koja predviđa spajanje 20 postojećih policijskih uprava u pet velikih, želi se osigurati više policajaca na terenu što će, smatraju u policiji, povećati subjektivni osjećaj sigurnosti i dovesti do manje kaznenih djela, posebno onih koje se odnose na imovinu građana i nasilje na javnim mjestima.

“Ne znam, nije do mene došlo to što govorite o mišljenju vrha HDZ-a”, izjavio je Orepić (Most) za RTL Danas, upitan kako tumači tvrdnje iz HDZ-a da je predložena reforma ustroja policijskih uprava parcijalna, odnosno izolirana od cjelovite reforme lokalne samouprave.

Sam je odlučio

Naglasio je kako se u reorganizaciju MUP-a krenulo temeljem zaključaka struke, nakon intenzivnog snimanja terena i potreba na terenu. Ta je odluka, dodao je, kontinuitet niza zaključaka i prethodnih vlada, kako prošle, tako i pretprošle. “U tom kontekstu, došli smo do jasno iskristalizirane potrebe, a ja sam odlučio i krenuli smo”, poručio je ministar.

Na potrebu ovakve reorganizacije, istaknuo je, ukazuje i nedavna pljačka u središtu kriminalističke policije u zagrebačkoj Heinzelovoj ulici. “Hoće li se nešto takvo dogoditi… to se uvijek može dogoditi. Jednostavno, gdje su živi ljudi, tu su i živi problemi.

Međutim, zaključak je da se krene u reorganizaciju koja će kao rezultat dati puno funkcionalniji MUP. Naglašavam, ovo je posljedica stručnog promišljanja cijelog sustava, ovo rade ljudi iz sustava i tu o nikakvoj regionalizaciji RH nema riječi”, ustvrdio je Orepić.

Dodao je kako funkcije MUP-a, koje su vezane uz građane i ustrojstvene strukture lokalne samouoprave, ostaju na svom mjestu. “No, ovdje se radi o racionalizaciji. Simbolično rečeno, smanjit ćemo broj onih koji upravljaju i zapovjedaju, a povećati broj ljudi koji rade. Krajnje je vrijeme da krenemo u tu reformu”, kazao je.

Novo demokratsko iskustvo

Upitan osjeća li se sigurnim na ministarskoj poziciji, s obzirom na krhke odnose Mosta i HDZ-a, Orepić je odgovorio kako je suradnja te dvije stranke na vlasti novo demokratsko iskustvo u Hrvatskoj, “i ja to ne bih nazvao krhkim”.

“Jednostavno, to je dinamika razgovora, gdje ima sukoba razmišljanja, a sukob razmišljanja ne mora značiti i sukob pozicija. U tom kontekstu, vjerujem da ćemo mi iskristalizirati jedan zajednički stav. Napominjem, 11. travnja je donesena odluka da se krene u reorganizaciju MUP-a. Proces reorganizacije će krenuti, izrada prijedloga će krenuti, bit će javna rasprava i vjerujem da ćemo doći do zajedničkog cilja, a to je puno efikasniji MUP”, zaključio je.

Budućnost poreznog USKOK-a

Izjavu oko prijedloga teritorijalne reorganizacije MUP-a Orepić je dao i za središnji Dnevnik HTV-a, gdje je besmislicom ocijenio najave iz HDZ-a o pripajanju samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija Poreznoj upravi.

Takvom prijedlogu u ime Mosta se u Saboru usprotivio zastupnik Maro Kristić, ocijenivši kako bi to značilo poruku da je Hrvatska pogodna za pranje novca i kriminal.