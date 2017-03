IZVOR IZ VATIKANA TVRDI: ‘Papa neće Stepinca proglasiti svetim, nije dovoljno hrabar’

Postoji mogućnost da papa Franjo ipakn neće kardinala bl. Alojzija Stepinca proglasiti svetim. Dobro upućeni izvor iz Vatikana za Globus je rekao da do kanonizacije neće doći, a papa nije dovoljno hrabar za ovakvo političko pitanje.

Papa Franjo stoga bi mogao odugovlačiti kada je riječ o Stepinčevoj kanonizaciji.

‘Što god da odluči, izazvat će vraga’

‘Preuzeo je na sebe dosta riskantan potez, stvari su se jako zaoštrile, i sad – što god odluči, izazvat će vraga. Mislim da je on sve više svjestan toga. Ako procijeni da bi moglo doći do još većih sukoba između dviju crkava, neće se usuditi odlučiti da ili ne. On jest hrabar u mnogo čemu, ali ovo bi sad više bila politička nego crkvena hrabrost. Mene bi ugodno iznenadilo kad bi donio odluku – ovakvu ili onakvu’, rekao je izvor iz Vatikana za Globus, prenosi Jutarnji list.



Ivica Maštruko, nekadašnji ambasador SFRJ pri Svetoj Stolici također smatra da do kanonizacije neće doći tako skoro. On smatra da Papa ne želi izazivati daljnje konfrontacije pa će kanonizaciju odgađati koliko god bude mogao. Maštruko kaže i da neće doći ni do usuglašenja stavova Mješovite komisije pa će obje strane ostati pri svojim pozicijama.

‘Kanonizacija će se dogoditi, makar i daleko u budućnosti’

Papa Franjo s odlukom bi mogao otezati unedogled, smatra pater Bono Zvonimir Šagi iz Varaždina. Unatoč tome, uvjeren je u Stepinčevu kanonizaciju, pa makar se ona dogodila i u dalekoj budućnosti.

Papa Franjo je s reakcijama iz Hrvatske na zastoj u kanonizaciji upoznat još 2015. godine, pa je osnivanjem povjerenstva htio izbjeći još veći razdor između katolika i pravoslavaca, Hrvatske i Srbije.

Mješovita bi komisija u travnju mogla dobiti neke konkretne povijesne dokumente vezane za slučaj Alojzija Stepinca, piše Jutarnji list.

