IZVJEŠĆA DRŽAVNE REVIZIJE OTKRILA KAOS U SVIM MINISTARSTVIMA: MVEP na vrtoglavo visokoj plaći držalo čovjeka bez ugovora

Period je to u kojem su Ministartvom vanjskih poslova predsjedavali HDZ-ovu ministri Miro Kovač i Davor Ivo Stier.

Državni ured za reviziju u utorak je Saboru dostavio 110 izvješća o financijskim revizijama obavljenima za 12 korisnika državnog proračuna, HZZO, ministarstva branitelja, kulture, obrane, poljoprivrede, pravosuđa, vanjskih poslova, demografije, zaštite okoliša i energetike, zdravstva, znanosti i Porezna uprava te 50 jedinica lokalne samouprave te 35 političkih stranaka.

Razlog zbog kojih je državna revizija dala uvjetno mišljenje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova su nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju te zbog propusta u rashodima za intelektualne i osobne usluge.

Zanimljiv angažman u Washingtonu

U izvješću je uočen nadasve zanimljiv angažman u hrvatskom veleposlanstvu u Washingtonu gdje su 2016. godine zaključena dva ugovora o obavljanju administrativnih poslova s lokalnom osobom u trajanju od tri mjeseca za po svakom ugovoru, a dotičnoj osobi isplaćivala se naknada od 3200 dolara mjesečno. Ugovori bi se po isteku ponovno zaključivali. Tako je utvrđeno da je za prosinac 2015. i 11 mjeseci 2016. godine osobi uplaćeno 262.312 kuna, a iako u kolovozu 2016. ugovor nije ponovno zaključen angažirana je osoba i dalje primala naknadu od 3200 dolara. Revizija je utvrdila da su te nakande uplaćivane bez ugovora sve do 13. svibnja 2017., a odobravao ih je veleposlanik.



‘Ja ne znam o čemu se tu točno radi. Meni je važno da taj ugovor nije obnovljen u kolovozu. Moramo ispitati kako je moguće da se isplaćuje nešto, ako nije odobren ugovor. Ako nije odobren ugovor, baš ću pogledati u miru nalaz državne revizije. Važno je da državna revizija radi egzaktno. Ako u vašoj kući ovdje se jedan ugovor ne produži, osoba više nema pravo na plaću, a netko isplaćuje tu plaću, treba saznati kako je to moguće, ja to ne znam. Ono što je meni bitno, da očito su ljudi prepoznali u kolovozu kad sam ja obnašao tu dužnost, da se taj ugovor nije produžio. To je meni važno. Napamet ne znam o čemu se radi, ali znam da su ljudi koji su se bavili tim stvarima, da su bili vrlo rigorozni i pazili na svaku sitnicu’ kazao je bivši ministar Miro Kovač za N1 televiziju.

Sumnjiva stanja i u drugim ministarstvima

Sumnjivo stanja uočeno je i u Ministarstvu branitelja. Tamo je utvrđeno da za dio potraživanja od 2,782.078 kuna u 2016. godini resor Tome Medveda nije poduzimao mjere za potpunu naplatu, a u istoj godini Ministarstvo nije pokrenulo niti jednu mjeru naplate kredita iako je istekao rok od godine dana. Za 2015. godinu utvrđeno je da 116 korisnika nije opravdalo trošenje 2,810.658 eura. Uvjetna mišljenja dobila su i Ministarstva kulture, znanosti i obrazovanja, obrane, prometa, pravosuđa i poljoprivrede. U slučaju Ministarstva znanosti riječ je ok 122 stana u Borovju koje ima u svojem vlasništvu. U 2016. godini od njih 122, u najmu je 26, 12 se koristi i nakon isteka ugovora u najmu, 21 je bespravno useljen, a 63 zjape prazna.

Prema nalazu revizije Ministarstvo pravosuđa pogrešno je evidentiralo i nerealno iskazivalo vrijednosti svojih nekretnina. Također je, bez prethodne objave, 2013. provelo pregovarački postupak za nabavu Microsoft licenci te 2016. zaključilo ugovor o nabavi vrijedan 16 milijuna kuna s PDV-om iako je ta nabava trebala ići preko Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu. Na čelu toga Ministarstva prošle je godine bio Ante Šprlje.

U Ministarstvu poljoprivrede, kojem je na čelu do 19. listopada 2016. bio mostovac Davor Romić, a nakon toga HDZ-ovac Tomislav Tolušić, revizija je upozorila na niz netočnih knjiženja potraživanja, dugovanja, rashoda i prihoda Ministarstva, te na niz potraživanja koja više nisu naplativa. Od 2015., upozorila je uz ostalo Revizija, postoji visok rizik da poljoprivredni poticaji iz sredstava europskih fondova namijenjeni održavanju pašnjaka odlaze u pogrešne ruke, piše Jutarnji list.