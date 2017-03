KOVAČIĆ NE TRAŽI ĐAKIĆEVU ISPRIKU: ‘Nikad nisam rekao da SDP-ovo smeće mora dobiti otkaz. Ne napadajte obične službenice, nisu krive’

Ministar uprave i potpredsjednik Vlade, prozvan od pojedinih HDZ-ovaca zbog zapošljavanja dviju dugogodišnjih zaposlenica, Višnje Tafre i Vesne Nađ, sazvao je izvanrednu konferenciju za medije u 11 sati nakon dana šutnje i spekulacija oko njegove ostavke.

Ministar Kovačić je kazao da se njemu Đakić nema razloga ispričavati, i da su njegovu izjavu medijima ipak malo pogrešno protumačili. Također, kazao je da nikad nije rekao da “SDP-ovo smeće mora dobiti otkaz”.

‘Ne tražim ispriku, gospodin Đakić se nama razloga ispričavati meni ni gospođama, možda ni javnosti jer nažalost mi jesmo podijeljeno društvo, nikad pluraliziranije. Ako se neka skupina zalaže za nečija prava, onda to ne bi trebala to raditi tako da mrzi drugoga’, rekao je ministar Kovačić.

‘Ja jesam svašta govorio, ali nikada nisam rekao da sve SDP-ovom smeću treba dati otkaz. Od mene takvo što nećete čuti. Radilo se isključivo o zaštiti digniteta dviju gospođa koje su na službeničkim radnim mjestima u Ministarstvu uprave. One jesu bile dužnosnice u predprošloj Vladi, ali ukoliko su se nekome zamjerile, one su samo provodile politiku legitimne vlade’, dodao je Kovačić.



‘Nekakav lov na vještice je apsolutno nedopustiv, ja nisam došao u ministarstvo da bih radio reforme tipa lova na vještice ili kidanja glava nepodobnim službenicima, što ću reći da ću dalje raditi? Paliti knjige?’, pita se ministar.

‘Ukoliko su one krive za politiku vlade onda je to sramota. Od najvećih stranaka, od stranačkih firmi, od mecena, mi smo našli dvije gospođe da su krive za sve što se događalo u pretprošloj vladi’, dodao je.

‘Dok sam ja u Ministarstvu uprave bit će i one u jednakim uvjetima kao i svi ostali zaposlenici, dok god obavljaju svoje zadaće’, kaže Kovačić.

Na pressici je sudjelovao i Kovačićev posebni savjetnik Ivica Relković koji se prvo dotaknuo ministrova kredibiliteta. ‘Politika nije ni okrznula njegovu čovječnost, izravan je brzo reagira, ali uvijek iskreno i s dostojanstvom prema zaštiti svakog čovjeka koji nije zaslužio da ga se progoni’, istaknuo je Relković.

On se osvrnuo i na bivšeg ministra Arsena Bauka i neke njegove ranije primjedbe pozvavši ga da prouči je li ikada on izrekao ‘ijedan ustaški redak u bilo kakvom stanju’. ‘Neka Bauk pronađe snimke svojih saborskih kolega u određenim stanjima s određenim pjesmama’, poručio mu je Relković.

NAJAVA UOČI KOVAČIĆEVE PRESSICE:

Potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić zaprijetio je u subotu ostavkom ako se premijer Andrej Plenković javno ne očituje, a saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić ne ispriča zbog toga što je podlom nazvao Kovačićevu odluku da za savjetnice uzme bivše SDP-ove kadrove Višnju Tafru i Vesnu Nađ.

NEVJEROJATAN APSURD U ZAPOŠLJAVANJU U DRŽAVNOJ UPRAVI: SDP-ovka uzela 127.000 kuna za nerad pa je vratili na posao

Vlada je u nedjelju priopćila da neće biti ostavke ministra uprave Ivana Kovačića jer su imenovanja Višnje Tafre i Vesne Nađ provedena u skladu s propisima i u dogovoru čelnih ljudi nadležnih tijela.

Most je nakon toga priopćio kako istup Josipa Đakića smatra vrlo nekorektnim s obzirom na to da je to bila zajednička odluka dva partnera u Vladi te da im je drago da je premijer Plenković odmah reagirao i podržao odluku ministra Kovačića i ostatka Vlade.