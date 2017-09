Ministri obrane Hrvatske i Izraela susreli se tri puta u godinu dana, a ovaj posljednji mogao bi nam donijeti i milijarde dolara vrijedne poslove, ali i velike probleme.

Izrelski ministar obrane Avigdor Lieberman prekjučer je doputovao u Zagreb. za razliku od švedskog kolege Petera Hultqvista kojem je Hrvatska samo stanica na putu od Slovenije do Mađarske, Lieberman se u Zagrebu zadržao tri dana, i najvažnije od svega, došao je u pratnji predstavnika vojne industrije koji su se sastali s hrvatskim proizvođačima vojne opreme u HGK.

Sve počelo kanaderima

Nakon što je krajem prošle godine Protupožarna eskadrila iz sastava HRZ i PZO pritekla u pomoć Izraelu, i vrlo uspješno pomogla u gašenju tamošnjih velikih požara, kao da su se otvorila vrata za jačanje suradnje Hrvatske i Izraela. Temeljem memoranduma o razumijevanju i sporazuma o obrambenoj suradnji, koje su obrambeni ministri Lieberman i Krstičević potpisali u Izraelu u ožujku ove godine, počela se planirati suradnja u 20-ak područja.

HRVATSKA I IZRAEL POSTALI VOJNI SAVEZNICI: Ministar Krstičević posjetio Izrael i potpisao važan ugovor



Kako ističe portal Obris, govori se o obuci hrvatskih časnika u Izraelu, kao i o vanjskoj politici, gdje Izrael posljednje vrijeme nailazi na sve više prepreka ( o čemu je bilo riječi i na sastanku premijera Plenkovića s Liebermanom).

Jedan ured bogatiji od čitave naše vojske

No svakako je najvažnije jačanje gospodarske suradnje. Na sastanku u Hrvatskoj gospodarskoj komori, dok su se hrvatski predstavnici hvalili pištoljima HS ili jurišnom puškom VHS2, Izraelci su odgovorili prilično jasno opisujući što oni mogu ponuditi hrvatskoj vojsci.

“Trebao bi mi cijeli dan da vam predstavim što sve nudimo”, rekao je Mishel Ben Baruch, direktor izraelske vojne agencije Sibat.

I ne pretjeruje – Izrael ima 700 tvrtki koje se bave proizvodnjom vojne i sigurnosne opreme. Samo za potrebe mornarice u Izraelu radi 31 tvornica, 82 tvrtke opslužuju tenkovske, samohodne i artiljerijske potrebe vojske, a sigurnosno-komunikacijskim uređajima i tehnologijom bavi se šezdeset poduzeća. Ili, ako se govori u brojkama, samo ured izraelskog ministarstva obrane u New Yorku u SAD-u raspolaže s dvije milijarde dolara, što je nekoliko puta više od kompletnog hrvatskog vojnog proračuna. A koliko je poznato javnosti, proračun čitave vojske penje se na vrtoglavih 15 milijardi. Nešto od tih 15 milijardi možda završi i u Hrvatskoj.

‘Središte vojne industrije na Balkanu’

Govoreći o mogućoj vojnoj suradnji s Hrvatskom, direktor Sibata je pošao od ocjene da “Hrvatska može biti strateška fronta na Balkanu”.

“Možemo od Hrvatske napraviti središte vojne industrije na Balkanu. Naš cilj je povećati investicije u Hrvatskoj ” naznačio je Baruch.

Ipak, kako ističe priznati vojni analitičar Igor Tabak, te najave treba uzeti s rezervom, iz više razloga.

Tabak procjenjuje da su spomenute, kako kaže, “bombastične poruke iz Izraela” u funkciji dobivanja posla isporuke borbenih zrakoplova Hrvatskoj.

“Ne može se put od simbolične vojne suradnje kakvu Hrvatska trenutačno ima s Izraelom do najveće vojne industrije na Balkanu prijeći u nekoliko koraka ili godina”, kaže Tabak za Slobodnu Dalmaciju i dodaje kako je Izrael je vojna i tehnološka velesila, i zato je s njim korisno surađivati, no pitanje je koliko Hrvatske, kao članica NATO-a i Europske unije sa zajedničkim obvezama razvijanja vojne i sigurnosne politike, može računati u odnosima sa zemljom koja nije članica ni NATO-a, ni EU-a.

Predsjednica u Iran, a Vlada u Izrael…

Drugi važan problem je i koliko bi suradnja s Izraelom zatvorila vrata suradnje s Iranom, i drugim arapskim zemljama.

“Kada govorimo o hrvatskoj vanjskoj politici u zadnjih godinu dana u dijelu koji se tiče Bliskog istoka, imate, s jedne strane, ovaj posjet izraelske delegacije Zagrebu, a s druge strane, razvijanje odnosa s Iranom, koji je posjetila predsjednica Republike, a poslije su dogovoreni neki izvozni poslovi. Znači, to su neka proturječja o kojima treba voditi računa”, zaključuje Tabak.

A veća prisutnost Izraela bi možda značila i veću terorističku prijetnju.

I Mishel Ben Baruch u svom obraćanju u HGK-u više se bavio situacijom na Bliskom istoku i opasnostima od radikalnog islamizma nego Hrvatskom.

On je detaljno opisao odnose Izraela s Libanonom, Jordanom, Sirijom, Turskom, Egiptom, Irakom i Iranom.

Neprijatelj broj 1

“S Jordanom imamo veliku suradnju, kakvu smo do prije pet-šest godina imali i s Turskom, ali je više nemamo. S Egiptom imamo hladni mir. Prijeti nam opasnost od Hezbollaha u Libanonu, terorističkih organizacija koje djeluju u Iraku i u Siriji. No, naš najveći neprijatelj je Iran. Procjenjujemo da iranski vođa Ali Hamnei može narediti da Iran izradi atomsku bombu kad god to poželi. Naš cilj je spriječiti da nuklearno oružje dođe u ruke terorista, riječ je o utrci s vremenom “, naveo je Baruch, čijem su obraćanju prethodile pozdravne riječi potpredsjednika Vlade i ministra obrane Krstičevića te izraelskog kolege Liebermana.

Ipak, velike najave o suradnji treba uzeti s velikom dozom rezerve, ističe Tabak, koji kaže kako su “bombastične poruke iz Izraela” u funkciji dobivanja posla isporuke borbenih zrakoplova Hrvatskoj.

MINISTAR KRSTIČEVIĆ POTVRDIO: ‘Da, razgovarao sam s izraelskim ministrom o nabavci zrakoplova F-16’