‘IZRABLJUJU PSIHIČKE BOLESNIKE I ŠIKANIRAJU RADNIKE’: Teške optužbe za nemar i nepotizam u Osijeku

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske iznio je teške optužbe na račun osječkog Centra za pružanje usluga u zajednici ‘Ja kao i ti’ te na račun ravnatelja Ladislava Lamze.

Predsjednica sindikata Jadranka Ivezić u otvorenom je pismu upozorila na niz nepravilnosti koji se u toj ustanovi provode u procesu deinstitucionalizacije.

‘Slijepa je starica u stanu, a za nju, uz povremenu podršku asistenta, veći dio dana brine druga starica s malo lakšim dijagnozama. Shizofrena je korisnica na četvrtom katu na balkonu dobila rešetke da ne bi ponovno pokušala suicid. Korisnik od 52 godine preminuo je nakon samo nekoliko dana u organiziranom stanovanju, jer je bez nadzora bio veći dio dana i pozlilo mu je nakon što si je sam davao terapije. Djelatnici ozbiljno sumnjaju da se predozirao, ali to nije prijavljeno, niti istraženo pa je samim tim od strane uprave zaboravljeno. Uglavnom psihički bolesnici, teški bolesnici s višestrukim smetnjama, prema odluci ravnatelja “ozdravili” su i više ne trebaju profesionalni stalni nadzor medicinskih sestara i tehničara, nego su prema toj odluci gotovo samostalni. Pomažu im asistenti koji su dosadašnji portiri, čistačice, domari, vrtlari, pomoćni kuhari. Oni im daju supkutane injekcije, slažu im terapije koje gotovo da i ne razlikuju?!

Korisnici tuku radnike

Jedan je radnik pretučen od strane korisnika, ali to nije smio prijaviti kao ozljedu na radu. Naravno, ti radnici nisu za to ni najmanje krivi, jer su na to primorani pod prijetnjom otkaza. Profesionalni posao je degradiran na razinu osnovne škole, dok je medicinskim sestrama i tehničarima s nekoliko godina do mirovine i majkama s malom djecom otkazan ugovor o radu, iako prema Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru to nije dopušteno’, navodi se u pismu.



Sindikat dodaje i kako korisnici unutar institucije rade u sklopu komercijalnih sadržaka te uz samo jednu zaposlenu čistačicu brinu o čistoći objekta, piše Glas Slavonije. I to sve, navode, za upitnu naknadu, bez prijave, fiskalne blagajne ili odobrenja Sanitarne inspekcije.

Ravnatelj Centra sve demantira

Ravnatelj Ladislav Lamza ne može vjerovati da takve optužbe stižu na račun Centra te navodi kako je o njima čuo tek iz medija. Također tvrdi kako je proces deinstitucionalizacije pravno utemeljen proces koji osnovu ima u obvezujućem aktu Ministarstva za demografiju, obitelj, mladu i socijalnu politiku te da vijeće Ustanove nikad nije raspušteno.

Što se tiče optužbi koje su vezane za korisnike, Lamza kaže kako se radi o osobama o kojima redovno brinu asistenti te da su korisnici zadovoljni izdvajanjem iz institucije.

‘O korisniku koji je navodno preminuo mogu samo izjaviti da počevši od 2012. godine pa do danas, dakle nikada, niti jedan korisnik, nije umro u organiziranom stanovanju, pa tako i nama nepoznati 52-godišnjak. Za ovu ozbiljnu optužbu koja potpada pod Kazneni zakon, zanemarivanja nemoćne osobe, koju mi upućuje gđa. Ivezić, zatražit ću svakako sudsku zaštitu’, kazao je Lamza, koji također obacuje i optužbe za kršenje radničkih prava.

‘Nakon provedene transformacije radnih mjesta primjenom novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, koji je utemeljen na Pravilniku o minimalnim uvjetima, od 83 radnika zaposlena u Centru, 79 radnika je potpisalo ugovor o radu, a četiri radnice (medicinske sestre) nisu prihvatile ponudu za sporazumni prelazak na posao medicinske sestre (uz istu plaću) u drugu ustanovu, niti su prihvatile posao asistenta, koji je manje plaćen, te se nalaze pod otkaznim rokom. Činjenica je da je od 79 radnika koji su potpisali ugovor o radu, 73 radnika potpisalo sporazumni ugovor o radu, a šestero radnika prihvatilo je otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora. Također je činjenica da ovom trasnformacijom 28 radnika ima veću plaću, osam radnika ima manju plaću, a 47 radnika ostaju na istoj razini plaće. Navodi da su asistenti postali dosadašnji portiri i čistačice, su točni. Svi su navedeni radnici prošli stručnu edukaciju odobrenu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Navodi o tome da je jedan radnik pretučen, točni su, ali nije točno da nije smio prijaviti ozljedu na radu. Ozljeda je prijavljena, ali je inspekcija zaštite na redu nije prihvatila kao težu ozljedu na radu’, objasnio je Lamza.

Optužbe za nepotizam

Sindikat je ravnatelja optužio i za nepotizam. Tvrde da je, dok je dijelio otkaze medicinskom osoblju, u Centru zaposlio tri člana svoje obitelji.

‘Zaposlio je svoju kćer, šogoricu i bratićevu ženu. Oni su nedavno zaposleni, približno kroz protekle tri godine, i to na ‘izuzetno potrebna mjesta’, koja prije toga nisu postojala’, kazala je predsjednica Sindikata.

Lamza pak tvrdi kako njegova kći povremeno dolazi u Centar kao volonterka u radionici šivanja, potpuno besplatno, prema sklopljenom volonterskom ugovoru. Potvrđuje da mu je šogorica zaposlena u ustanovi, ali prije pet godina na temelju javnog natječaja, na radno mjesto asistenta u radnoj terapiji, dok ‘bratićevu ženu’, kaže, nije zaposlio.

‘Sva su radna mjesta utemeljena Pravilnikom o minimalnim uvjetima, propisana Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i odobrena od strane nadležnog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Centar je javna institucija koja je proračunski korisnik u kojoj nije moguće da ravnatelj ‘izmišlja’ neka radna mjesta’, zaključio je Lamza.