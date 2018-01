IZNIMNA POŽRTVOVNOST: Hrabrom riječkom vatrogasacu ovo je drugi put da je skočio u ledenu vodu kako bi spasio nečiji život

Kupači su jučer normalno ušli u more, no ubrzo su se začuli uzvici “upomoć”

Tradicionalno podnevno novogodišnje kupanje na Pećinama koje se jučer pretvorilo u tragediju šokiralo je Riječane. Dvojica su sudionika novogodišnjeg kupanja smrtno stradala, dok su trećeg uspjeli reanimirati te je izvan životne opasnosti.

Dino Škamo, voditelj smjene javne vatrogasne postaje Vežica, kazao je da su uvjeti za spašavanje bili iznimno teški: ”Bila je to kaotična situacija, jedna tradicija se pretvorila u tragediju. Dobili smo dojavu da se dvije osobe utapaju, međutim kada sam stigao zatekao sam hrpu ljudi na plaži i u vodi, a vidio sam i čovjeka kako pluta u moru. Odjenuo sam ronilačko odijelo i skočio, a pridružili su mi se moji kolege vatrogasci, ali spašavanje je bilo vrlo teško jer nas je jugo bacalo na sve strane. Jugo je pokazalo svu svoju ćud, bilo je teško jer se nismo imali za što uhvatiti.”

Drugi put skakao u ledenu vodu kako bi spašavao živote

Tom hrabrom riječkom vatrogascu, međutim, 0vo nije prvi put da skače u hladnu vodu kako bi spasio ljudski život. Škamo je i dobitnik nagrade Hrvatske vatrogasne zajednice za iznimnu hrabrost i požrtvovnost prilikom prošlogodišnjeg spašavanja osoba iz jezera na Grobničkom polju, piše Novi list.

Škamo je tada intervenirao u teškoj zrakoplovnoj nesreći kada je u padu motornog zmaja u jezero poginula suputnica, dok se preživjeli instruktor letenja koji je upravljao motornim zmajem, našao na sredini hladne vode i grčevito držao za bijelu platnenu krpu, na udaljenosti najmanje sedamdeset metara od ruba jezera.

Ističe hrabrost svojih kolega

S obzirom na to da je dolaskom na mjesto događaja ugledao tada njemu nepoznatog čovjeka kako skida odjeću i ulazi u ledenu vodu, strahujući i za život tog drugog čovjeka, skinuo je odjeću i zaplivao. Sustigao je tog čovjeka koji je također ušao u vodu pa su zajedno došli do unesrećenog koji je već bio sav poplavio. Ruke i noge nije osjećao što ne čudi jer voda nije bila toplija od pet stupnjeva, navodi Novi list. Nakon što je unesrećenog izvukao iz vode, ovaj je riječki vatrogasac od kolega zatražio da mu donesu ronilačko odijelo pa je još jednom otišao do smrtno stradale žene te i nju izvukao na obalu, a danas kaže da više svega žali što i nju nisu mogli spasiti.

Iako je dosad u spašavanjima više puta pokazao iznimnu hrabrost, Dino Škamo se po ničemu ne želi isticati, a u razgovoru s novinarima nekoliko je puta istaknuo hrabrost i požrtvovnost svojih kolega i svih onih koji su uložili maksimalni trud kako bi jučer spasili živote u tragediji koja se dogodila na riječkim Pećinama.