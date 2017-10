IZNAJMLJUJU SE I GARAŽE, KANALIZACIJA PUCA PO ŠAVOVIMA: Ovo mjesto ima 3500 stanovnika, a više privatnih turističkih ležajeva nego Dubrovnik

Koga briga što se u špici sezone preko čiovskog mosta vozi više od tri sata kad se u Okrugu tako dobro živi od rente. U pitanju je zimmer frei raj: mjesto u kojem, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, na svakog od 3500 lokalnih stanovnika dolazi nevjerojatnih šest ležajeva u privatnom smještaju, čineći Okrug bazom od 20 tisuća turističkih postelja u privatnom smještaju i Čiovo jednim od najnakrcanijih domaćih otoka.

Okrug ima oko pet tisuća ležajeva u zimmer freiu više od Splita

Prema analizi što ju je objavio Jutarnji list, veći je to broj ležajeva i od onih u Dubrovniku ili Puli, a u odnosu na 2012. godinu, broj postelja kod privatnih iznajmljivača ova je općina uspjela uvećati za nevjerojatnih 206 posto.

‘Gledajte, istina, zimmer frei raste, ali kako je riječ o ležajevima u privatnom smještaju, nitko ljudima ne može zabraniti da svoju imovinu, ispoštuju li sve propise stave u turističku svrhu. Nama je to već petnaestak godina problem, ali ove je sezone već zaista postalo neizdrživo’, kaže direktor Turističke zajednice općine Okrug Domagoj Miše. Naime, gužve na čiovskom mostu su ogromne, a a kad se na otoku, u špici sezone, dogodi da na nekoliko sati nestane i struje i vode – postavlja se pitanje: Kako je to točno zamišljena čiovska turistička ponuda?

Garaže u najam

Preciznog odgovora nema, iako se čini da ni lokalno stanovništvo ni višegodišnje vlasti u fenomenu Okruga ne vide znatno više od pojave koju ove godine bilježi i cijeli niz drugih domaćih destinacija. Poput, recimo, grada Kaštela u kojem se, u roku od samo tri godine, broj postelja u privatnom smještaju sa 1265 povećao na 4235, dakle za 234 posto, koliko ih u 2015. godini bilježi Državni zavod za statistiku.

Objektivno rečeno, rast ležajeva u Kaštelima, pojašnjava gradonačelnik Denis Ivanović, manji je problem nego u obližnjem Okrugu: mjesto je veće, broji 40 tisuća stanovnika, dugačko je 16 kilometara, a u svakom od ukupno sedam Kaštela postoji nekoliko plaža pa je u ovom gradu, za razliku od nekih drugih destinacija, nešto teže vidjeti tučnjavu oko ležaljki ili dobre stare običaje rezervacije plažnog prostora.

Povećanje kapaciteta

‘Osim toga, uskoro idemo u proširenje obale i komercijalnih prihvatnih kapaciteta u luci, no povećanje broja ležajeva u našem privatnom smještaju ipak se osjeća. Slikovito rečeno, svatko tko je ovdje imao neku garažu odlučio ju je iskoristiti u turistički najam, ali mislim da smo s ovom godinom više-manje dosegli svoje kapacitete. Većih infrastrukturnih problema nemamo, osim povremenog s fekalijama jer se nisu još svi spojili na naš novi ekosustav’, pojašnjava Ivanović.

Posljednje tri godine broj dolazaka i noćenja na godišnjoj razini u Kaštelima raste za 40 posto pa se ove sezone očekuje nešto malo manje od pola milijuna noćenja, a broj registriranih iznajmljivača, potvrđuje šefica Turističke zajednice Kaštela Nada Maršić, sa 640 u 2015. godini ove je narastao na 1192.

Najjednostavnije je iznajmljivati

‘Nekoliko je stvari dovelo do ovog povećanja. Na prvom mjestu to se dogodilo kao posljedica legalizacije kroz koju je dobar dio građana uspio dobiti papire za svoje kuće te u njima odlučio otvoriti djelatnost iznajmljivanja kako bi pokušali vratiti dio uloženog novca. S druge strane, tu je i činjenica da je djelatnost iznajmljivanja i dalje jedna od najjednostavnijih i najjeftinijih opcija dodatne zarade s obzirom na to da su porezna opterećenja u ovom segmentu ipak znatno manja nego što su u mnogim drugim sektorima’, pojašnjava Maršić.

Pribroje li se tome pojave poput Airbnb-a koje su otvorile pristup slobodnom tržištu privatnog najma, nije ni čudno da je broj ležajeva u privatnom smještaju u pojedinim destinacijama doslovno eksplodirao, praktično preko noći i bez ikakve kontrole jedinica lokalne samouprave, a kamoli planera destinacijskog menadžmenta.